CGTN: Китай с Сингапуром улучшили отношения для более качественного сотрудничества

Две недели назад в интервью китайской Media Group, прежде чем отправиться с официальным визитом в Китай, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун охарактеризовал двусторонние отношения как «очень хорошие».

Позже, за день до завершения его недельной поездки, отношения двух стран были названы «всеобъемлющим, высококачественным и перспективным» партнерством, поскольку в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Ли в Большом Зале Народных Собраний в Пекине.

По словам Си, из всех стран Юго-Восточной Азии Сингапур наиболее активно участвует в реформах и политике открытости Китая и разделяет с ним самую тесную интеграцию интересов.

Он добавил, что Китай готов у укреплению стратегической коммуникации и стремится к большей синергии между стратегиями с сингапурской стороны, чтобы «высокое качество» стало отличительной чертой сотрудничества между двумя странами.

Эти отношения – модель для региона

Китай и Сингапур поддерживают расширяющиеся и углубляющиеся экономические связи. На протяжении девяти лет, с 2013 по 2021, Китай был крупнейшим торговым партнером Сингапура. Кроме того, в 2022 году Сингапур десятый год подряд продолжает сохранять свои позиции в качестве крупнейшего источника иностранного капитала в Китае.

С января по февраль 2023 года общий объем импорта и экспорта Китая и Сингапура достиг $19,5 млрд, увеличившись на 37,6% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Министерства Коммерции Китая.

Кроме того, Сингапур первым из десяти членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) публично поддержал предложенную Китаем инициативу «Пояс и путь» (BRI), а также является членом группы «Друзья инициативы глобального развития» (GDI).

Новый международный сухопутно-морской торговый коридор — это знаковый проект, являющиеся результатом высококачественного сотрудничества между Китаем и Сингапуром, по которому, по состоянию на 23 февраля этого года по железнодорожно-морским интермодальным грузовым поездам было перевезено 107 000 контейнеров TEU, что на 9,25% больше, чем в прошлом году.

В ходе состоявшихся в пятницу переговоров Си назвал Китай и Сингапур важными партнерами, охарактеризовав эти отношения как «перспективные, стратегические и образцовые».

По словам китайского лидера, это не только способствовало оживлению развития каждой из стран, но и послужило образцом для стран региона.

Китай готов усилить строительство коридора с Сингапуром, поообщал Си. Он также добавил, что необходимо приложить усилия для углубления цифровизации, «зеленой» трансформации и сотрудничества с третьими сторонами, а также для поощрения межличностных обменов между двумя странами.

Со своей стороны, Ли выразил уверенность в жизнеспособности и устойчивости китайской экономики, повторив послание, которое он произнёс, выступая в четверг на ежегодной конференции Боаоского форума Азии (BFA).

По его словам, Сингапур и другие соседние страны надеются на дальнейшее углубление экономического сотрудничества с Китаем.

Дивиденды мира

Согласно недавнему докладу, опубликованному BFA, Азия считается «ярким местом в мрачной глобальной экономической среде», а глобальное экономическое управление перешло на «азиатскую сторону».

В докладе говорится, что взвешенные реальные темпы роста ВВП в Азии в 2023 году составляют, по оценкам, 4.5%, что указывает на повышение показателя с 4.2% в 2022 году, отметив также, что регион, как ожидается, ускорит темпы общего экономического роста.

В ходе переговоров с лидером Сингапура, Си объяснил столь хорошую динамику в регионе путем развития с азиатскими чертами, характеризующими независимость, взаимное уважение, равенство и взаимную выгоду, открытость и инклюзивность, а также взаимовыгодное сотрудничество.

По его словам, на фоне ускорения мировых перемен, невиданных за последнее столетие, страны региона должны дорожить с трудом набранным темпом развития, чтобы совместными усилиями сохранить дивиденды мира в регионе.

Си призвал к приложению усилий, направленных на поддержание нужного направления в экономической и региональной интеграциях, и отвергать попытки, направленные на «разъединение и разделение цепей поставок».

«Ни одна страна не должна иметь права лишать народ Азии своего права на лучшую и счастливую жизнь», – заявил лидер Китая.

Сингапур считает, что страны должны уважать друг друга, сосуществовать мирно, сотрудничать в интересах взаимной выгоды, избегать конфликтов и работать сообща для преодоления проблем и рисков, заявил Ли.

По его словам, даже если между странами и существует конкуренция, она должна основываться на уважении и доверии, в ней не должно быть никаких выборов сторон.

Что касается тайваньского вопроса, то Ли подчеркнул, что почти все страны мира признают, что в мире существует только один Китай, и развивают дружественные и партнерские отношения с Китаем на основе «Политики одного Китая».

Премьер-министр Сингапура предупредил: Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а обсуждение темы «Украина сегодня, Тайвань завтра» будет иметь непредсказуемые и серьезные последствия.