CGTN: Китай углубляет реформы, расширяет открытость и продвигает китайскую модернизацию

Во время своей инспекционной поездки в Гуандун с понедельника по четверг президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул важность сохранения непоколебимой приверженности всестороннему углублению реформ и расширению высокой открытости, и настоятельно призвал провинцию занять лидирующие позиции в продвижении китайской модернизации.

‘Национальное сокровище’

В понедельник президент Си посетил город Чжаньцзян в провинции Гуандун и ознакомился с их усилиями по повышению защиты мангровых лесов в Национальном природном заповеднике Zhanjiang Mangrove – единственном крупнейшем одномангровом лесу в Китае.

Назвав мангровые леса национальным сокровищем, Си заявил следующее: «Мы должны защищать мангровые леса так, как мы защищаем свои глаза».

По мере продвижения страны в парадигме «экологической цивилизации», защита водно-болотных угодьев, в том числе мангровых лесов, все больше находится в центре внимания. Согласно официальным данным, опубликованным Chinese Ministry of Natural Resources (Министерством Природных Ресурсов Китая), около 55% мангровых водно-болотных угодий в Китае находятся под защитой государства, что превышает среднемировой показатель в 25%.

Данные также показывают, что на фоне глобального сокращения мангровые леса Китая выросли с 22 000 гектаров в 2001 году до 27 000 гектаров в настоящее время.

Китай построит международный мангровый центр в Шэньчжэне, – заявил Президент Си в своем видеовыступлении на церемонии открытия 14-го совещания Конференции сторон переговоров Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях (COP14) в ноябре прошлого года.

‘Открытая дверь Китая никогда не закроется’

В среду президент Си посетил производственную базу LG Display в Гуанчжоу, где он узнал об усилиях Гуанчжоу, направленных на обеспечение высокого уровня открытости и продвижение высококачественного уровня производства, а также о том, как местные предприятия стимулируют инновации и формируют свои собственные бренды.

На фоне застоя глобального экономического роста, Китай ускорил процесс построения новой парадигмы развития, и улучшил свою деловую среду, – отметил Си, добавив, что рыночные преимущества Китая станут более очевидны.

Он выразил надежду на то, что иностранные инвесторы воспользуются возможностью приехать в Китай: в Гуандун, и в регион Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао, чтобы укорениться на китайском рынке и создать новую славу о развитии бизнеса.

В соответствии с высокой политикой открытости Китай принял ряд мер по обеспечению равных условий для игры, с тем, чтобы иностранные компании смогли насладиться деловой средой в стране.

В прошлом году Китай обновил каталог отраслей, поощряемых для Иностранных Инвестиций, в котором были введены временная ставка налога на импорт, которая является ниже ставок наиболее благоприятствуемых стран по 1 020 сырьевым товарам, а также еще сильнее были снижены тарифные ставки наиболее благоприятствуемой нации для 62 ИТ-продуктов. После коррекции общий тарифный уровень снизится с 7,4 до 7,3 процентов.

Китай создал различные платформы для охваты зарубежных компаний, включая China International Import Expo (CIIE) (CIIE), China International Consumer Products Expo и China International Fair для торговли услугами.

В 2022 году объем прямых иностранных инвестиций (FDI) на материковой территории Китая при их использовании увеличился на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг $189.13 млрд.

Во время посещения научно-исследовательского центра Guangzhou Automobile Group Co Ltd., Xi также подчеркнул, что политика реформ и открытости Китая останется неизменной на протяжении длительного периода времени, а дверь Китая никогда не закроется.

«Мы готовы встретиться со всеми странами, которые стремятся сотрудничать с нами для достижения взаимовыгодного результата в целях содействия общему процветанию и развитию мировой экономики, – заявил китайский лидер.

‘Стабильные последовательные шаги’

В ходе этой инспекционной поездки Президент Си также обязался приложить значительные усилия для ускорения процесса модернизации страны.

Во вторник он посетил сад личи и лонган, и кооператив с личи, чтобы узнать о развитии местной посевной промышленности и о возрождении сельских районов деревни Байцяо в городе Гензи (Gaozhou City, Маомин).

Для ускорения модернизации Китая мы всесторонне должны содействовать возрождению сельских районов и решить проблему несбалансированного развития городских и сельских районов – отметил Си Цзиньпин.

Интеграция сельского хозяйства, электронной торговли и туризма является прорывом для Baiqiao Village в возрождении села. По оценкам 2022 года, доход на душу населения сельских жителей составляет около 51 000 юаней ($7,410).

Си Цзиньпин сообщил исследователям, предпринимателям, работникам и представителям предприятий, финансируемых из-за рубежа, что китайская модернизация основана на реалиях Китая в соответствии с его национальными условиями и с четкими целями, планами и стратегиями.

Мы последовательно, шаг за шагом и неуклонно будем поэтапно работать для продвижения вперед [модернизация Китая] – заявил Си Цзиньпин в научно-исследовательском центре Guangzhou Automobile Group Co, Ltd., добавив, что китайская модернизация существенно отличается от западной, и Китай не может идти по пути западной модернизации, которая, по его словам, характеризуется поляризацией и разграблением других стран, поскольку это не сработает.