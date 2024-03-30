CGTN: Китай, углубляющий политику реформ и открытости, обращается к глобальным инвесторам 

В четверг в местечке Боао (Boao) провинции Хайнань (Hainan) на юге Китая состоялась церемония открытия Ежегодного совещания Боаоского азиатского форума (Boao Forum for Asia (BFA) Annual Conference) 2024 года, на которой председатель высшего законодательного органа КНР Чжао Лэцзи (Zhao Leji) в своей программной речи подчеркнул экономический потенциал Китая и обратился к международным инвесторам, призвав их к солидарности и сотрудничеству в Азии во имя процветания региона.

Чжао Лэцзи, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, отметил, что Китай следует по пути качественного развития, углубления реформ и политики открытости, что, по его словам, создаст большие возможности для развития Азии и всего мира.

«Инвестиции в Китай — это инвестиции в будущее»

Китай установил целевой показатель экономического роста в 2024 году на уровне около 5%, а ВВП страны в прошлом году увеличился на 5,2%, что является одним из самых высоких показателей среди развитых стран. На китайскую экономику приходится около трети глобального роста, а Международный валютный фонд в прошлом году прогнозировал, что увеличение роста ВВП в Китае на 1 процентный пункт приведет к увеличению ВВП в других азиатских странах на 0,3 процентного пункта.

В настоящее время Китай углубляет реформы, чтобы преобразовать свою экономику и добиться устойчивого развития. Так, Китай обязался еще больше сократить негативный список для иностранных инвестиций, снять все ограничения на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор и обеспечить применение национального режима для иностранных предприятий.

22 марта Министерство торговли Китая опубликовало первый общегосударственный негативный список для трансграничной торговли в сфере услуг, в соответствии с которым секторы, не включенные в перечень, по умолчанию открыты для иностранных поставщиков услуг на тех же условиях, что и для отечественных поставщиков услуг, что является важным шагом на пути к повышению открытости экономики.

Китай также взял на себя обязательство выйти на пиковый уровень выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Согласно официальным данным, установленная мощность солнечных батарей в Китае достигает половины общемировой, количество зарегистрированных в Китае транспортных средств, работающих на новых источниках энергии (NEV), составляет более половины от общемирового, и по меньшей мере 25% прироста площади зеленых насаждений с начала 2000-х годов во всем мире приходится на Китай. По словам Чжао Лэцзи, экологически чистое и низкоуглеродное развитие Китая, как ожидается, будет способствовать формированию рынка инвестиций и потребления в размере 10 трлн юаней (около 1,4 трлн долларов США) в год.

Кроме того, быстрыми темпами развиваются и новые движущие силы экономики Китая, обусловленные технологическими инновациями. На только что завершившемся Китайском форуме развития премьер Государственного совета КНР Ли Цян (Li Qiang) заявил, что добавленная стоимость стратегических развивающихся отраслей экономики Китая выросла с 7,6% ВВП 10 лет назад до более чем 13% в прошлом году, масштаб цифровой экономики Китая превысил 50 трлн юаней и в Китае насчитывается 24 из 100 крупнейших научно-технических инновационных кластеров мира.

«Потенциал огромного рынка Китая с населением более 1,4 млрд человек будет раскрыт еще более полно, — сказал Чжао Лэцзи. — Инвестиции в Китай — это инвестиции в будущее».

Сотрудничество жизненно важно для глобального процветания

Выступая на форуме, Чжао Лэцзи также выразил оптимизм по поводу развития Азии, заявив, что это «самый динамичный и перспективный» регион в мире, но предупредил, что протекционизм и менталитет времен холодной войны подрывают усилия отдельных стран по развитию и подталкивают мир к расколу и конфронтации.

В докладе, опубликованном Академией БФА во вторник, прогнозируется, что в 2024 году азиатская экономика сохранит высокие темпы роста, предположительно на уровне 4,5%, а ее доля в мировом ВВП составит 49%.

Несмотря на то, что экономический рост Азии может столкнуться с давлением, вызванным спадом мировой экономики, геополитическими конфликтами и другими факторами, позитивные факторы, такие как ускорение цифровой торговли, восстановление туризма и продвижение региональной экономической интеграции, включая программу Всеобъемлющего регионального экономического партнерства, придадут новый импульс торговле и инвестициям в Азии, прогнозируется в отчете.

Чжао Лэцзи подчеркнул, что мир является необходимой предпосылкой развития Азии перед лицом взаимосвязанных и сложных глобальных угроз безопасности. Он призвал народы Азии страны сохранять единство, совместно противостоять односторонним действиям и крайним проявлениям эгоизма, препятствовать конфронтации между различными лагерями и не допустить превращения региона и всего мира в арену геополитической борьбы.

В ходе Боаоского форума 2022 года Китай выступил с Инициативой глобальной безопасности, продвигающей концепцию всеобщей, всеобъемлющей, устойчивой безопасности, основанной на сотрудничестве сторон. В 2021 году Китай выдвинул Инициативу глобального развития, способствующую глобализации, многосторонности и свободной торговле и направленную на построение справедливого, равноправного, открытого и инклюзивного мира.

«Ни одна страна не может развиваться за закрытыми дверьми», — сказал Чжао Лэцзи, добавив: «Мы должны противостоять торговому протекционизму и любым формам возведения барьеров, разъединения или разрыва цепочек поставок; вместо этого мы должны делиться возможностями по открытию экономики и стремиться к взаимовыгодным результатам в рамках сотрудничества».