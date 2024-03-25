CGTN: Китай усиливает борьбу с туберкулезом

Всемирный день борьбы с туберкулезом (ТБ), который ежегодно отмечается 24 марта, призван повысить осведомленность общественности о том, что туберкулез сегодня остается глобальной проблемой общественного здравоохранения, которая представляет серьезную опасность для здоровья людей.

Согласно Глобальному докладу о туберкулезе за 2023 год Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2022 году в мире было зарегистрировано более 10,6 млн случаев активного туберкулеза и 1,3 млн человек умерли.

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом в этом году Пэн Лиюань, жена Председателя КНР Си Цзиньпина и посол доброй воли ВОЗ по борьбе с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, посетила встретилась с местными жителями Чанши, столицы провинции Хунань в центральном Китае, чтобы изучить работу по профилактике и лечению туберкулеза в стране на низовом уровне.

Сначала она посетила районный центр санитарного просвещения Юйхуа, чтобы узнать об усилиях учреждения по улучшению санитарного просвещения о туберкулезе, а также о создании механизмов профилактики и лечения туберкулеза.

Пэн призвала всех вместе выступить пропагандистами и волонтерами для более широкой популяризации знаний о профилактике и лечении туберкулеза среди местных жителей и молодого поколения.

Кроме того, Пэн также провела дружескую встречу с медицинским персоналом, обслуживающим местных жителей, в результате чего узнала об управлении услугами по диагностике и лечению туберкулеза на низовом уровне.

После общения с выздоровевшими после туберкулеза пациентами, ожидающими вакцинации детьми и их родителями Пэн выразила надежду, что все стороны продолжат тесно сотрудничать, чтобы остановить распространение туберкулеза.

Действия Китая

Правительство Китая придает большое значение профилактике и лечению ТБ и включило это заболевание в стратегию «Здоровый Китай».

Выступая перед China Media Group, Чжао Яньлинь, директор Центра профилактики и контроля туберкулеза CDC Китая, отметил, что за последнее десятилетие заболеваемость туберкулезом в Китае снизилась на 25 процентов, что более чем в два раза превышает средний мировой показатель снижения.

По данным Чжао, по состоянию на 2023 год общее национальное финансирование профилактики и борьбы с ТБ по сравнению с 2001 годом увеличилось почти в 20 раз.

Китай постоянно расширяет возможности поддержки, осуществляя многосекторальное сотрудничество, привлекая к участию все общество и активно продвигая новые методы диагностики, терапевтические решения и инструменты управления. В результате показатель излечения от туберкулеза в стране остается выше 90 процентов.

ВОЗ и Организация Объединенных Наций (ООН) возлагают большие надежды на участие молодежи в профилактике ТБ и продвижении здравоохранения для всего человечества.

Китай также придает большое значение развитию молодых волонтеров и активно поддерживает добровольные действия общественности, направленные на профилактику и борьбу с ТБ. За последние 10 лет число волонтеров в Китае увеличилось до более чем 1 млн человек, более половины из которых молодежь.