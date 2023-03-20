CGTN: концепция «Сообщество единого будущего человечества» и глобальный консенсус 

С момента начала ее эксплуатации в декабре 2021 г. Китайско-лаосская железная дорога, являющаяся частью совместного флагманского проекта «Один пояс — один путь», принесла большую пользу народу Лаоса и открыла новый путь для развития и процветания этой нации.

«Лаос и Китай объединили усилия с целью строительства железной дороги, развития и углубления нашей дружбы, а также развития экономики Лаоса, особенно в области грузоперевозок,» — заявил Пансай Яенгва, проводник железнодорожного вокзала лаосской столицы Вьентьяна.

Принимая во внимание тот факт, что «ни один человек и ни одна страна не может преуспевать в изоляции», Китай стимулирует развитие открытой экономики и способствует сбалансированному, инклюзивному и устойчивому росту, позволяющему всему миру совместно использовать существующие возможности для развития.

13 марта во время своего выступления на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей Президент Китая Си Цзиньпин выразил серьезные намерения в отношении идеи формирования сообщества единого будущего человечества и заявил, что развитие Китая приносит пользу всему миру, а Китай, в свою очередь, не может развиваться в изоляции от остального мира.

Взаимовыгодное сотрудничество

Программа «Один пояс — один путь» предложенная г-ном Цзиньпином, стала одной из наиболее популярных международных платформ для глобального сотрудничества.

В рамках программы «Один пояс — один путь» начались работы по испытанию высокоскоростной междугородной железной дороги Джакарта—Бандунг, первой железной дороги подобного типа во всех странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Кроме того, в эксплуатацию уже введены первая в Камбодже скоростная автомагистраль Пномпень—Сиануквиль, Пелешацкий мост в Хорватии, продолжается строительство гидроэлектростанции Карот в Пакистане.

«Надеюсь, что у нас появятся дополнительные возможности для сотрудничества с Китаем, — заявил бывший Президент Хорватии Иво Йосипович.

Кроме того, Китай создал различные платформы для достижения охвата зарубежных компаний, такие как Международная китайская выставка импортных товаров и услуг (China International Import Expo, CIIE), Международная китайская выставка потребительских товаров (China International Consumer Products Expo) и Международная китайская выставка технологий торговли услугами (China International Fair for Trade in Services).

Согласно данным, предоставленным Министерством торговли Китая, на проводившейся в ноябре 2022 г. выставке CIIE были заключены предварительные сделки на покупку товаров и услуг на общую сумму $73,52 млрд, что на 3,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В пятой выставке CIIE приняли участие предприятия из 127 стран и регионов, а также 69 национальных правительств и международных организаций.

На выставке CIIE г-н Цзиньпин объявил о принятии ряда мер, включающих в себя содействие строительству пилотных зон свободной торговли и порта свободной торговли Хайнань, дальнейшее сокращение списков исключений в отношении иностранных инвестиций, а также дальнейшее сокращение ограничений, установленных для телекоммуникационной отрасли, здравоохранения и других секторов.

На сегодняшний день выставка CIIE стала демонстрацией новой парадигмы развития Китая. Это платформа, основными особенностями которой являются открытость к высоким стандартам и доступность общественных товаров для всего мира», — заявил г-н Цзиньпин на церемонии открытия пятой выставки CIIE.

Делая мир лучше

За последнее десятилетие лидер Китая неоднократно подчеркивал важность совместных усилий, направленных на формирование новой модели международных отношений, характеризующейся взаимным уважением, равенством и справедливостью, а также взаимовыгодным сотрудничеством и построением сообщества с общим будущим для всего человечества.

Китай совместно с остальным миром работает над обеспечением настоящего многостороннего подхода, поддержанием устойчивых глобальных цепей поставок, содействием свободной торговле и инвестициям, а также стремлением к экологически безопасному и низкоуглеродному развитию.

Концепция Китая заключается в «стремлении к широкомасштабному и инклюзивному международному сотрудничеству», – заявил Олег Тимофеев, доцент Российского университета дружбы народов.

Китай является одной из крупнейших стран, предоставляющих воинский контингент, и вторым по величине финансовым донором в области операций, осуществляемых Организацией Объединенных Наций в секторе миротворческой деятельности, и эта страна создала резервные миротворческие силы численностью 8 000 человек.

Кроме того, Китай помогает многим африканским странам, таким как Мозамбик, развивать современное сельское хозяйство с помощью отечественной системы спутниковой навигации BeiDou и беспилотного оборудования.

15 марта на церемонии открытия встречи высокого уровня КПК в диалоге с мировыми политическими партиями г-н Цзиньпин представил Инициативу глобальной цивилизации (Global Civilization Initiative), призвав к уважению разнообразия цивилизаций, отстаивая общие ценности человечества, высоко оценивая наследие и инновации цивилизаций, а также совместно поддерживая прочные международные межличностные обмены и сотрудничество.

Согласно заявлению г-на Цзиньпина на церемонии открытия встречи глав государств Группы двадцати (G20) 2016 года, «Все страны, большие и маленькие, сильные и слабые, богатые и бедные, должны относиться друг к другу как к равным. Мы должны помогать друг другу в достижении разумного темпа развития по мере того, как мы работаем над обеспечением собственного развития. Мир станет лучше только в том случае, если все станут богаче».