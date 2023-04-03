CGTN: на протяжении 50 лет Китай и Испания прочно дружат, вместе добиваясь процветания

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Испании Педро Санчес обсудили основные темы, касающиеся глобального мира и экономического сотрудничества. Оба согласны с тем, что Китаю и Испании следует продолжать поддерживать многосторонний подход, сохраняя мир во всем мире и разрешая различные глобальные проблемы посредством диалога и сотрудничества.

Санчес посещает Китай в рамках 50-й годовщины дипломатических отношений. Перед встречей высокого уровня он также участвовал в Азиатском Boao Forum в провинции Хайнань на юге Китая.

За последние 50 лет Китай и Испания выстроили прочную дружбу благодаря частым встречам высокого уровня и межличностным обменам, а объем торговли между двумя странами значительно увеличился, почти удвоившись с 2017 до 2022 с 32 млрд. евро (около $34.8 млрд) до 57,7 млрд. евро (около $62.9 млрд).

Решение глобальных проблем посредством диалога и сотрудничества

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что Испания сможет сыграть позитивную роль в развитии диалога и в сотрудничестве между Китаем и ЕС, а также что сторонам удастся вести всеобъемлющий диалог и сотрудничать независимо, проявляя взаимное уважение и достигая взаимной выгоды.

Испания готовится к тому, чтобы взять на себя поочередное председательство в ЕС в июле и будет отвечать за координацию работы Совета и сотрудничество с другими странами-участницами в целях выработки общей позиции по дипломатическим вопросам.

«Здоровое развитие отношений между Китаем и ЕС требует от ЕС соблюдения стратегической независимости», – заявил Си на встрече в пятницу. Он заявил, что у Китая и ЕС много общего: это как поддержка международного порядка, так и выступление за мирное урегулирование международных споров с тем, чтобы стороны могли сотрудничать в решении глобальных проблем.

Санчес согласился с тем, что современный мир полон неопределенностей и лишь сотрудничество может помочь эффективнее разрешать различные задачи и содействовать миру и развитию во всем мире.

Стороны также затронули войну в Украине. Китай последовательно выступает за мирные переговоры и политическое урегулирование войны в Украине, надеясь, что соответствующие стороны откажутся от менталитета Холодной Войны и конфронтации в лагерях, а также откажутся от жестких санкций.

«Надеемся, что соответствующие стороны смогут создать сбалансированную, эффективную и устойчивую европейскую систему безопасности посредством диалога и консультаций», – заявил Си.

Санчес представил позицию Испании по этому вопросу и положительно отозвался о документе с изложением позиции Китая по Украине, состоящем из 12 пунктов, который был опубликован в феврале. Он заявил, что высоко оценивает конструктивную роль Китая в политическом урегулировании войны в Украине.

Широкие возможности для экономического сотрудничества

Китай стремится к модернизации и обновлению китайской нации посредством качественного развития, которое предоставит Испании и другим странам более широкое рыночное пространство и больше возможностей для сотрудничества.

Си подчеркнул важность взаимовыгодного сотрудничества, заявив, что обеим странам следует планировать двусторонние отношения со стратегической и долгосрочной перспективе и поддерживать друг друга в решении важнейших вопросов, касающихся их основных интересов, таких как суверенитет, безопасность и развитие.

По словам Си, для объединения стратегий развития обеих сторон Китаю и Испании следует использовать потенциал сотрудничества. Он добавил, что Китай готов к импорту большего количества высококачественной продукции из Испании, и надеется, что Испания сможет создать справедливую и честную деловую среду для китайских компаний.

По словам Санчес, Испания готова поддерживать честную коммуникацию с Китаем и углублять взаимовыгодное сотрудничество, особенно в таких областях, как электромобили, экологически чистая энергетика и цифровая экономика. Он также выразил надежду на то, что Китай и Испания смогут укрепить связь и координацию по таким международным и региональным вопросам, как изменение климата.

Поскольку Испания скоро вступит в должность Председателя ЕС, Санчес заявил, что Испания будет играть положительную роль в развитии диалога и сотрудничестве между Китаем и ЕС.

В последние годы двусторонняя торговля между Китаем и Испанией стабильно росла, демонстрируя высокую устойчивость и жизнеспособность. В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнером Испании за пределами ЕС, а Испания — шестым по величине торговым партнером Китая в рамках ЕС.

Согласно официальным данным, на февраль 2022 г., общий объем инвестиций Испании в Китай превысил 3,8 млрд евро: при этом более 790 компаний были созданы в Китае, в то время как китайские компании инвестировали в Испанию 16 млрд евро с 2016 по 2020 годы.