CGTN: Новой этап развития открытого Китая дарит новые возможности для всего мира

В воскресенье в Доме народных собраний в Пекине стартовал 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (КПК), самое важное политическое событие года в стране.

Си Цзиньпин более 100 раз упомянул слово «развитие» в своем докладе для 20-го Всекитайского съезда КПК, продемонстрировав непоколебимую приверженность Китая ускорению создания новой модели развития и достижению высококачественного развития.

Си Цзиньпин призвал к полному и добросовестному применению новой философии развития страны на всех фронтах, продолжению реформ для развития социалистической рыночной экономики, содействию обеспечению высокого уровня открытости и активизации усилий по формированию новой модели развития, ориентированной на национальную экономику и характеризующейся позитивным взаимодействием между внутренними и международными экономическими потоками.

Возможности для всего мира

Как заявил Си Цзиньпин, за последнее десятилетие валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос до 114 трлн юаней по сравнению с 54 трлн юаней и теперь составляет 18,5% от мировой экономики, увеличившись на 7,2 процента.

Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце Национальным статистическим бюро Китая, в период с 2013 по 2021 год Китай в среднем вносил вклад в мировой экономический рост на уровне 38,6%, что больше, чем совокупный вклад стран «Большой семерки».

По данным бюро, только в 2021 году вклад Китая в мировой экономический рост составил 18,5% при пересчете на среднегодовые курсы обмена валют, увеличившись на 7,2 процентного пункта по сравнению с 2012 годом, при этом Китай занял второе место в мире по этому показателю.

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 и растущего протекционизма и антиглобализации Китай представил свою новую модель развития «двойная циркуляция», в рамках которой внутренние и внешние рынки могут укреплять друг друга с опорой на внутренний рынок.

Си Цзиньпин отметил, что новая модель развития Китая — это не петля развития за закрытыми дверями, подчеркнув, что Китай привержен своей основополагающей национальной политике открытости для внешнего мира и реализует взаимовыгодную стратегию открытости.

«Согласно нашей стратегии мы стремимся создавать новые возможности для всего мира за счет собственного развития и вносить свой вклад в построение открытой глобальной экономики, обеспечивающей более значительные выгоды для всех народов», — добавил он.

Открытие с высокими стандартами

Железнодорожные грузоперевозки между Китаем и Европой в настоящее время охватывают 200 городов в 24 европейских странах, формируя транспортную сеть с 82 маршрутами, простирающуюся по всей Европе. Согласно данным, опубликованным компанией China State Railway Group Co., Ltd., за первые восемь месяцев 2022 года объем грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10 575, при этом в общей сложности было перевезено 1,02 млн TEU товаров, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это всего лишь один небольшой пример того, как инициатива «Один пояс и один путь» (BRI) может улучшить сообщение для стимулирования глобального процветания в условиях затянувшейся пандемии COVID-19 и медленного мирового экономического роста.

По данным Министерства торговли Китая, в период с 2013 по 2021 год общий объем торговли товарами между Китаем и странами, расположенными вдоль маршрутов BRI, составил около 11 трлн долларов США, в то время как объем двусторонних инвестиций превысил 230 млрд долларов.

В своем докладе Си Цзиньпин охарактеризовал BRI как совместный проект, заявив, что он демонстрирует, что в течение последнего десятилетия Китай придерживался более активной стратегии открытости.

Он отметил, что BRI приветствуется международным сообществом как общественное благо и платформа для сотрудничества, добавив, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров для более чем 140 стран и регионов, занимает ведущее положение в мире по общему объему торговли товарами и является одним из основных направлений глобальных инвестиций и одной из ведущих стран по показателям исходящих инвестиций.

Си Цзиньпин также пообещал, что Китай будет неуклонно расширять институциональную открытость в отношении правил, регулирования, управления и стандартов.

Он добавил, что будут предприняты усилия по ускорению преобразования страны в высококачественного торгового партнера, стимулированию высококачественного развития BRI и сохранению разнообразия и стабильности международного экономического ландшафта и торговых отношений.