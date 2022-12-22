CGTN: Новые подходы: как Китай стимулирует разработку вакцин и прививки против COVID-19

В настоящее время Китай сделал своим приоритетом вакцинацию против COVID-19, особенно среди уязвимых групп, таких как пожилые люди, в целях дальнейшего укрепления защиты людей от этого вируса.

Такая стратегия приобретает все большее значение в связи с ослаблением мер по борьбе с вирусом в стране, что поможет сбалансировать борьбу с эпидемией и поддержание условий жизни.

По словам главного китайского специалиста по эпидемиям и респираторным заболеваниям Чжуна Наньшаня (Zhong Nanshan) на медицинской конференции 9 декабря, основное внимание в политике по борьбе с COVID-19 следует перенести с «предотвращения распространения инфекций» на «предотвращение тяжелых инфекций». Он подчеркнул, что полная вакцинация играет решающую роль на фоне недавно принятых в стране мер оптимизации.

По словам г-на Чжуна, лучший способ укрепить иммунную систему человека против COVID-19 — это получить в качестве второй бустерной прививки другую вакцину, разработанную по другой технологии, для обеспечения максимальной защиты.

Проведенные исследования и разработки

Китай разработал более десятка вакцин против COVID-19. Был получен значительный прогресс в разработке вакцин на основе пяти различных технологий, включающих неактивированную вакцину, вирусную векторную вакцину, рекомбинантную белковую вакцину, живую ослабленную вакцину гриппа и вакцину на основе нуклеиновых кислот.

Страна начала разработку вакцин уже в начале 2020 года, когда она успешно выделила первый новый штамм коронавируса на фоне первой волны вспышки заболевания. 31 декабря 2020 года, менее чем через год после начала эпидемии, в Китае была создана первая вакцина против COVID-19.

Спустя три года после начала пандемии Китай одобрил 13 вакцин против COVID-19, включая пять неактивированных вакцин, пять рекомбинантных белковых вакцин, две вирусные векторные вакцины и одну живую ослабленную вакцину гриппа. По способу приема 11 из них — это инъекции, одна принимается путем ингаляции и одна — в форме спрея в нос.

По словам соучредителя и главного научного сотрудника компании CanSino Biologics Inc Чжу Тао (Zhu Tao), нетрадиционная ингаляционная вакцина и назальный спрей «имитируют естественную инфекцию», когда препарат обеспечивает системную защиту, создавая первый иммунный барьер для предотвращения проникновения вируса в дыхательные пути.

Разные вакцины пригодились, когда страна запустила кампанию получения второй бустерной прививки. Согласно плану, объявленному Национальной комиссией здравоохранения 13 декабря 2022 года, восемь вакцин включены в план в качестве второй бустерной прививки, поскольку они представляют собой типы вакцин, отличающиеся от двух неактивированных вакцин компаний Sinopharm и Sinovac и одной рекомбинантной вакцины компании CanSino — которые большинство китайцев получили в качестве предыдущей прививки.

Как сообщил на конференции г-н Чжун, защита от COVID-19 «значительно усиливается» после двух различных типов вакцин.

За три года Китай успешно провел вакцинацию для защиты своего народа благодаря передовым разработкам вакцин, в то время как вирус эволюционировал во множестве вариантов, бушуя по всему миру.

К настоящему времени Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила для использования в чрезвычайных ситуациях три разработанных Китаем вакцины. Кроме того, в Китае имеются самые большие планы по прививанию разработанными в стране вакцинами против COVID-19 на основе неактивированного вируса, вирусного вектора и рекомбинантного белка. В сентябре этого года разработанная Китаем вакцина mRNA против COVID-19 получила разрешение на экстренное применение в Индонезии.

Расширение вакцинации пожилых людей

Китай наращивает вакцинацию среди пожилых людей для усиления защиты в ожидании волн инфекций COVID-19, поскольку эта группа населения подвержена высокому риску развития тяжелых симптомов после заражения.

По состоянию на 28 ноября 2022 года 86% людей в возрасте старше 60 лет прошли полную вакцинацию, в то время как только 65% людей в возрасте старше 80 лет завершили полную вакцинацию. Около 25 миллионов человек в возрасте старше 60 лет еще не получили вакцину.

Официальный представитель Национальной администрации по профилактике и борьбе с заболеваниями Ся Ган (Xia Gang) объяснил, что причина в том, что пожилые люди плохо осведомлены и беспокоятся по поводу вакцинации.

Руководитель научно-исследовательской группы Национальной комиссии здравоохранения Чжэн Чжунвэй (Zheng Zhongwei) пояснил в интервью, что «китайская вакцина против COVID-19 так же безопасна, как и другие существующие вакцины», добавив, что данные показывают, что уровень нежелательных реакций у пожилых людей «может быть даже несколько ниже, чем у молодежи».

Китай, население которого составляет 1,4 миллиарда человек, ввел по всей стране почти 3,46 миллиарда доз вакцин против COVID-19 и предоставил более 2 миллиардов доз по всему миру.