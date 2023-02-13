CGTN: Новый этап китайско-камбоджийского сотрудничества длиной 65 лет

Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен, старый добрый друг китайского народа, побывал в Китае с трехдневным официальным визитом после Китайского Нового года.

С 9 по 11 февраля, помимо встречи с китайскими лидерами, Хун Сен принял участие в церемониях открытия Года китайско-камбоджийской дружбы и Китайско-камбоджийского делового, инвестиционного и туристического форума, а также присутствовал на подписании ряда документов о сотрудничестве, охватывающих такие области, как дипломатия, экономика и торговля, сотрудничество в целях развития, сельское хозяйство, инфраструктура и средства массовой информации.

По случаю 65-летия установления дипломатических отношений Китай и Камбоджа готовы к дальнейшему двустороннему сотрудничеству на основе «единой позиции, шестистороннего сотрудничества и двух коридоров», заявил заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун (Sun Weidong) в пятницу в интервью Медиакорпорации Китая (CMG).

Единая позиция

Китай и Камбоджа в субботу опубликовали совместное заявление о создании китайско-камбоджийского сообщества единой судьбы в новую эпоху, что стало ключевой договоренностью, достигнутой двумя сторонами во время визита Хун Суна.

«Независимо от изменений международной обстановки, Китай и Камбоджа будут неуклонно углублять свою нерушимую дружбу, осуществлять взаимовыгодное и беспроигрышное практическое сотрудничество и способствовать построению сообщества единой судьбы», говорится в заявлении.

Это перекликается с призывом китайского президента на встрече с Хун Сеном, во время которой Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов делиться возможностями с Камбоджей, сотрудничать с ней, а также способствовать ее развитию, и призвал приложить усилия к созданию высококачественного, высокоуровневого и отвечающего высоким стандартам китайско-камбоджийского сообщества единой судьбы в новую эпоху, чтобы принести больше пользы обоим народам и внести больше позитивной энергии в мир, стабильность и развитие в регионе.

Со своей стороны, Хун Сен сказал, что своим посещением три года назад и нынешним визитом он хочет послать четкий сигнал о том, что камбоджийский народ всегда будет твердо стоять на стороне китайского народа. Он пообещал добиваться новых достижений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства Камбоджа-Китай и совместно строить камбоджийско-китайское сообщество единой судьбы.

Шестистороннее сотрудничество

В ходе визита Хун Сена стороны также достигли консенсуса в отношении китайско-камбоджийского сотрудничества в рамках «Алмазного шестиугольника».

Как отметил китайский лидер, две страны могли бы создать архитектуру сотрудничества в области политики, производства, сельского хозяйства, энергетики, безопасности, а также в области гуманитарных контактов и культурных обменов. Хун Сен полностью согласился с предложением Китая о рамках сотрудничества.

Рамки сотрудничества были изложены в совместном заявлении с подробными планами сотрудничества в шести основных областях.

Таким образом, обе стороны уже сделали первые практические шаги в некоторых областях. Китайско-камбоджийский деловой, инвестиционный и туристический форум, в котором принял участие Хун Сен, привлек около 300 представителей правительства и бизнеса из обеих стран.

Целью форума является предоставить самую свежую информацию о политике двух сторон в области торговли, инвестиций и туризма и служить платформой для обсуждения, обмена опытом и установления контактов с потенциальными деловыми партнерами в целях развития сотрудничества.

По данным Министерства торговли Китая, Китай остается крупнейшим торговым партнером Камбоджи на протяжении уже 11 лет, а объем двусторонней торговли вновь достиг рекордного уровня в 16,02 млрд долларов США в 2022 году, увеличившись на 17,5% по сравнению с прошлым годом.

Камбоджа также возлагает большие надежды на восстановление своего туризма после постепенного возвращения китайских туристов в эту страну Юго-Восточной Азии. Китай был крупнейшим источником иностранных туристов в Камбоджу до начала пандемии.

По словам министра туризма Камбоджи Тхонга Кхона (Thong Khon), его страна приняла 25 000 китайских туристов в январе и постарается привлечь от 800 000 до миллиона китайских туристов в 2023 году.

Два коридора

Как отмечается в совместном заявлении, две страны также договорились сосредоточиться на строительстве двух коридоров: коридора промышленного развития с центром в провинции Сиануквиль и рыбно-рисового коридора в районе озера Тонлесап.

С целью создания коридора промышленного развития Китай будет способствовать увеличению инвестиций китайских фирм в Камбоджу и созданию Специальной экономической зоны (СЭЗ) Сиануквиль, сказал Си Цзиньпин Хун Сену.

В настоящее время на территории СЭЗ Сиануквиль площадью 11 кв. км расположено около 170 заводов со всего мира с общим объемом инвестиций более 1,3 млрд. долларов США, на которых создано около 30 000 рабочих мест.

Поскольку Си Цзиньпин призвал к расширению сотрудничества в сельском хозяйстве вблизи озер, две страны договорились совместно построить рыбно-рисовый коридор с многомерной, сложной и эффективной современной сельскохозяйственной системой.

Согласно отчету, опубликованному Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи, Китай станет одним из ключевых импортеров сельскохозяйственной продукции Камбоджи в 2022 году. Около 689 702 тонн камбоджийской сельскохозяйственной продукции было отправлено в Китай в период с января по ноябрь 2022 года.