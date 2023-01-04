CGTN: Новый путь, новая эра: Китай взял курс на модернизацию

Вот уже более столетия Китай неустанно проводит модернизацию — от программы «Возрождения Китая» до осуществления «четырех модернизаций» после основания Китайской Народной Республики в 1949 году в области сельского хозяйства, промышленности, обороны и науки.

Сегодня модернизация — уже не только мечта китайского народа. В 2022 году руководство Китая обнародовало план построения современного социалистического во всех отношениях Китая с уникальным китайским путем развития.

В субботу председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил: «Мы разработали амбициозный план построения современной социалистической во всех отношениях страны и великого возрождения китайской нации по всем направлениям, следуя по китайскому пути модернизации в соответствии с требованиями времени к нам, идущим вперед по новому пути».

На пути «китайской модернизации»

В октябре понятие «китайская модернизация» — ключевой термин, определяющий путь к возрождению Китая, — было впервые приведено в докладе на Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК).

Китайская модернизация включает элементы, которые являются общими для процессов модернизации во всех странах, но в большей степени характеризуется уникальными для китайского общества особенностями.

Председатель Си Цзиньпин подчеркнул уникальные черты китайской модернизации: модернизация огромного населения, всеобщее процветание, материальное и культурно-этическое благополучие, гармония между человеком и природой и мирное развитие.

Китай стремится осуществить модернизацию для более чем 1,4 миллиарда человек, что превышает суммарную численность населения всех развитых стран мира на сегодняшний день.

Благодаря устойчивому росту собственной экономики Китай выступает за всеобщее процветание, чтобы обеспечить каждому справедливую долю экономического успеха и сократить неравенство. Согласно «Сборнику документов о всеобщем процветании», индекс общего процветания Китая увеличился на 79,3%, с 24,67 в 2013 году до 44,23 в 2020 году.

Продолжая укреплять материальную основу для модернизации и улучшать материальные условия для благосостояния людей, Китай стремится развивать передовую социалистическую культуру, хранить твердые идеалы и убеждения, а также развивать свое культурное наследие. Сегодня 43 объекта в Китае внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что является самым высоким показателем в мире.

Руководствуясь новой философией развития, предусматривающей инновационное, скоординированное, экологичное, открытое и совместное развитие, в 2022 году Китай продолжал оставаться одной из ведущих движущих сил роста мировой экономики. По оценкам Международного валютного фонда, в 2022 году экономика Китая выросла на 3,2%, что соответствует общемировым прогнозируемым темпам роста.

Как неоднократно заявляло китайское руководство, страна остается приверженной мирному развитию. Одним из примеров этого является Глобальная инициатива в области безопасности, реализация которой началась в апреле. Она уже получила высокую оценку и поддержку со стороны более чем 70 стран.

Твердым шагом

В период с 2020 по 2035 год КПК стремится завершить социалистическую модернизацию, а в период с 2035 года до середины века превратить Китай в великую современную социалистическую страну, которая будет процветающей, сильной, демократичной, культурно развитой, гармоничной и красивой.

Путь к достижению этих целей уже обретает форму. Руководствуясь философией развития, ориентированной на человека, Китай создал крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения и здравоохранения.

Си Цзиньпин назвал инновации сердцем модернизации Китая. Стремление Китая к независимости в сфере научно-технического прогресса находит свое отражение в его различных достижениях, включая навигационную спутниковую систему «Бэйдоу», освоение космоса, включая лунные и марсианские зонды и строительство собственной орбитальной станции Китая, а также глубоководный пилотируемый аппарат «Фендуже». Страна также разработала собственные технологии в сферах высокоскоростного железнодорожного транспорта, связи 5G и искусственного интеллекта.

Согласно Глобальному инновационному индексу 2022 года, составленному Всемирной организацией интеллектуальной собственности, специализированным учреждением ООН, Китай занял 11-е место среди 132 стран, участвовавших в исследовании.

В соответствии с концепцией Си Цзиньпина о том, что «чистые воды и зеленые горы — это бесценное достояние», китайский процесс модернизации также учитывает гармоничное сосуществование человека и природы. Страна сократила интенсивность углеродных выбросов на 34,4% за последние 10 лет, а также обязалась достичь пика выбросов CO2 к 2030 году и углеродной нейтральности — к 2060 году.

Кроме того, Китай подтверждает, что в его повестку дня входит продвигать более широкую и глубокую открытость в большем количестве областей, следовать китайскому пути модернизации и делиться возможностями развития страны со всем миром. По данным Главного таможенного управления, за первые 11 месяцев 2022 года товарооборот Китая вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 38,34 трлн юаней (5,5 трлн долларов США).