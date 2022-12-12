CGTN: Отношения Китая и ССАГПЗ вышли на новый уровень после первого саммита Китай-ССАГПЗ

Саммит Китая и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), состоявшийся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), впервые собрал лидеров Китая и стран-членов ССАГПЗ. Традиционная дружба между двумя сторонами упрочилась, а стратегическая направленность отношений получила дальнейшее развитие.

Китай и страны ССАГПЗ являются естественными партнерами по сотрудничеству, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на саммите, призвав обе стороны к партнерству в интересах единства, развития, безопасности и цивилизации.

На саммите было принято решение о создании и укреплении стратегического партнерства между Китаем и странами Персидского залива.

Углубление стратегических отношений между Китаем и странами Персидского залива

Основанный в 1981 году ССАГПЗ включает шесть стран-членов: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Страны ССАГПЗ являются важными партнерами Китая в его сотрудничестве с Ближним Востоком. Китай поддерживает контакты с ССАГПЗ с момента его создания.

В своей речи Си Цзиньпин отметил достижения обеих сторон за последние годы, заявив, что Китай и страны ССАГПЗ должны продолжать традиционную дружбу и использовать стратегическое партнерство как возможность для развития стратегической направленности отношений между Китаем и ССАГПЗ.

Он сказал, что обе стороны должны быть партнерами для продвижения единства, укрепления взаимного политического доверия и твердой поддержки основных интересов друг друга.

Он также добавил, что обе стороны должны координировать стратегии развития, совместно работать над укреплением безопасности и учиться на выдающихся культурных достижениях друг друга.

Содействие сотрудничеству в будущем

Китайский лидер предложил пять основных направлений сотрудничества между Китаем и странами Персидского залива на ближайшие три-пять лет: энергетика, финансы и инвестиции, инновации и новые технологии, аэрокосмическая отрасль, а также язык и культура.

По словам президента, Китай продолжит импортировать больше сырой нефти и сжиженного природного газа из стран ССАГПЗ, создаст рабочий механизм для двусторонних инвестиций и экономического сотрудничества, углубит сотрудничество в области цифровых валют, а также построит совместно со странами ССАГПЗ центр больших данных и облачных вычислений.

По данным Главного таможенного управления Китая, Китай остается крупнейшим торговым партнером ССАГПЗ и крупнейшим экспортным рынком для нефтехимической продукции. Объем двусторонней торговли превысил 230 млрд долларов США в 2021 году, когда объем китайского импорта ископаемых видов топлива из Саудовской Аравии, Омана и ОАЭ достиг 44,9 млрд долларов США, 25,4 млрд долларов США и 21,3 млрд долларов США соответственно.

В последние годы дружественные отношения между двумя сторонами постоянно развиваются. Например, 19 сентября член Госсовета Китая и министр иностранных дел Ван И (Wang Yi) встретился с группой министров иностранных дел стран ССАГПЗ в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В ходе встречи обе стороны договорились «приложить совместные усилия для скорейшего достижения взаимопонимания по Соглашению о свободной торговле между Китаем и ССАГПЗ, чтобы подать позитивные сигналы и помочь друг другу в достижении более высокого уровня развития».

Лидеры других стран ССАГПЗ высоко оценили отношения между ССАГПЗ и Китаем и сам саммит, заявив, что считают первый саммит грандиозным событием и важной вехой в истории отношений между странами ССАГПЗ и Китаем.

Страны ССАГПЗ твердо поддерживают принцип «‎одного Китая» и готовы к сотрудничеству с Китаем, чтобы претворить в жизнь результаты саммита, углубить двустороннее сотрудничество в ключевых областях и принести больше пользы обеим сторонам.

Участники саммита также выпустили совместное заявление и приняли план действий на 2023–2027 годы для развития стратегического диалога между Китаем и странами ССАГПЗ.