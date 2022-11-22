CGTN: Пэн Лиюань: музыка связывает народы Китая и Таиланда, углубляя дружбу

Народы Китая и Таиланда, хотя и говорят на разных языках, могут общаться друг с другом с помощью музыки, поскольку музыка не знает границ, заявила Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена председателя КНР Си Цзиньпина.

Г-жа Пэн выступила с речью во время посещения Института музыки им. принцессы Галяни Вадханы в Таиланде в субботу утром в сопровождении Нарапорн Чан-Оча (Naraporn Chan-o-cha), жены премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча.

По прибытии г-жа Пэн была тепло встречена г-жой Нарапорн, министром высшего образования, науки, исследований и инноваций Таиланда Анеком Лаотаматасом (Anek Laothamatas), председателем управляющего совета Института музыки им. принцессы Галяни Вадханы Пиясаколом Саколсатаядорном и президентом института Човитом Юраёнгом (Choowit Yurayong).

Благодаря усилиям г-жи Пэн и г-жи Нарапорн этот институт и Нанкинский университет искусств подписали в марте 2019 года академический меморандум о взаимопонимании. С тех пор эти два учебных заведения углубляют сотрудничество через обмен сотрудниками, совместные исследования и программы профессиональной подготовки в области музыки.

Г-жа Пэн и г-жа Нарапорн посетили демонстрационный зал института, внимательно выслушали рассказ о его истории развития и международного сотрудничества и высоко оценили налаживание и развитие сотрудничества института с Нанкинским университетом искусств.

Они вместе поучаствовали в фотосессии и посмотрели музыкальное шоу с участием китайских и тайских студентов из двух вузов в режиме онлайн и офлайн.

Г-жа Пэн приветствовала прекрасное шоу студентов, исполнивших классические песни обеих стран.

В своем выступлении она заявила, что чувствует глубокую дружбу между двумя странами, которые «близки, как одна семья».

Г-жа Пэн высоко отозвалась об инициативе принцессы Галяни по созданию этого института искусств для развития высококвалифицированных профессиональных музыкальных талантов в Таиланде и высоко оценила усилия г-жи Нарапорн по развитию сотрудничества между институтом и китайскими колледжами и университетами.

Во время отъезда г-жа Пэн передала в дар Институту музыки им. принцессы Галяни Вадханы китайский гучжэн (щипковую цитру), книги и аудиовизуальные материалы о китайской культуре и музыке. Она также выразила надежду на то, что еще больше молодых людей в Таиланде узнают о китайских музыкальных инструментах и будут способствовать культурному обмену между двумя странами.