CGTN: Пэн Лиюань призвала к сотрудничеству в области общественного благосостояния

Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена председателя КНР Си Цзиньпина, призвала Китай и Индонезию к укреплению сотрудничества в сфере общественного благосостояния и совместному повышению уровня жизни и благосостояния людей.

С соответствующими комментариями г-жа Пэн выступила в среду во второй половине дня в ходе своей встречи с первой леди Индонезии Ирианой Джоко Видодо (Iriana Joko Widodo).

Г-жа Пэн высоко оценила энтузиазм г-жи Джоко Видодо в отношении общественного благосостояния и ознакомила ее с активной политикой и достижениями Китая в области лечения и профилактики туберкулеза и ВИЧ/СПИДа.

Г-жа Пэн является послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблеме туберкулеза и ВИЧ/СПИДа с июня 2011 года. Она уже давно поддерживает глобальные усилия по борьбе с этими заболеваниями. Выступая на видеоконференции ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом 2022 года, организованной ВОЗ 24 марта, она поделилась своим опытом посещения ряда медицинских учреждений, школ и общин с момента присоединения к кампании по борьбе с туберкулезом более десяти лет назад.

На церемонии открытия специального мероприятия высокого уровня в рамках Совещания высокого уровня Организации Объединенных Наций по СПИДУ в июне 2021 года она призвала людей из всех слоев общества во всех странах объединить усилия и принять меры для улучшения профилактики и лечения СПИДа и туберкулеза на благо всего человечества и создания глобального сообщества здравоохранения для всех.

На прошедшем в среду мероприятии студенты Института туризма им. Конфуция индонезийского Университета Удаяна на Бали, одетые в народные костюмы, исполнили индонезийскую песню Bengawan Solo на китайском языке.

Г-жа Пэн похвалила студентов за их пение, а также поблагодарила сопровождавших их музыкантов. Некоторые студенты с любовью кричали «Здравствуйте, Пэн мама!», что вызвало ее радостный отклик.

Г-жа Пэн расспросила студентов об их учебе и жизни, призвала их продолжать усердную работу по изучению китайского языка и пригласила индонезийскую молодежь посетить Китай, познакомиться с китайской культурой и стать посланниками китайско-индонезийского сотрудничества.

В сопровождении первой леди Индонезии г-жа Пэн также посетила шоу индонезийской традиционной культуры и искусства и выставку ремесленных изделий.

Местные девушки, одетые в праздничные костюмы, исполнили традиционный балийский танец пендет, чтобы поприветствовать ее. Г-жа Пэн с удовольствием побеседовала с ними и отметила изысканные шелковые ткани ручной работы с балийскими мотивами.

Первые леди Китая и Индонезии также отведали чая, поговорили о семейной жизни и насладились музыкой.