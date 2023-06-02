CGTN: Почему Китай может осуществить мегапроект переброски вод?

Около трех четвертей водоснабжения Пекина поступает из водохранилища, расположенного более чем в 1000 км к югу от китайской столицы.

Это водохранилище Даньцзянкоу, которое является начальной точкой центрального маршрута в рамках китайского проекта переброски вод с юга на север, крупнейшего в своем роде в мире. Уровень воды в водохранилище на реке Ханьцзян был поднят на 14,6 м до отметки в 176,6 м, чтобы вода, движимая силой тяжести, могла течь вниз по течению к подверженным засухе северным районам. По данным Министерства водного хозяйства КНР, за последние восемь лет этот масштабный проект принес пользу более 150 млн человек.

Проект переброски вод с юга на север включает в себя три маршрута. Центральный маршрут является самым известным из трех благодаря своей роли в водоснабжении столицы страны. Он начинается в водохранилище Даньцзянкоу в провинции Хубэй в центральной части Китая и протекает по провинциям Хэнань и Хэбэй, прежде чем достичь муниципалитетов Пекина и Тяньцзиня. Подача воды по нему началась в декабре 2014 г.

Восточный маршрут начал функционировать в ноябре 2013 г., доставляя воду из провинции Цзянсу на востоке Китая для водоснабжения территорий, включая муниципалитет Тяньцзинь и провинцию Шаньдун.

Западный маршрут находится в стадии планирования и его еще предстоит построить.

Для любой страны строительство подобного мегапроекта представляет собой огромную проблему, и трудности варьируются от инженерных работ до охраны окружающей среды и массового переселения жителей вдоль маршрутов.

В уезде Сычуань городского округа Наньян в провинции Хэнань для осуществления данного проекта было переселено 367 000 человек.

Жители деревни Цзойчжуан этого уезда, которые раньше выращивали кукурузу и пшеницу, теперь зарабатывают на жизнь, выращивая киви во фруктовом саду. По словам Цзоу Юйхуа (Zou Yuhua), чиновника из этой деревни, при помощи местных властей жители зарабатывают больше денег, чем раньше.

Каким образом Китай преодолел эти трудности и воплотил данный мегапроект в реальность? Это достижение обусловлено многими факторами, но ключевым является руководство Коммунистической партии Китая (КПК).

«До тех пор, пока будут соблюдаться основополагающие принципы, вся работа будет понятной», — заявил в феврале 2021 г. председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин на стартовом совещании в рамках кампании по изучению истории партии и образованию, подчеркнув важность поддержания авторитета и централизованного, единого руководства ЦК КПК.

Волшебство Китая

«До тех пор, пока будут соблюдаться основополагающие принципы, вся работа будет понятной.»

Это изречение взято из «Люй-ши чунь цю» или «Весенних и осенних летописей мастера Люй» — всеобъемлющего китайского классического произведения, составленного около 239 г. до н.э. под патронажем Люй Бувэя, премьер-министра царства Цинь. Оно в буквальном смысле означает, что как только вы обнаруживаете главную веревку сети, все встает на свои места. Это означает, что вы должны понять ключевые моменты всей ситуации, чтобы все было под контролем и вы получили желаемый результат.

Это изречение отражает логику сегодняшней политической системы Китая и объясняет, почему страна может реализовывать такие мегапроекты, как проект переброски вод с юга на север. В китайской системе ячейки партии играют ключевые роли во всех аспектах, касающихся экономики и общества, начиная от самой верхушки и заканчивая деревнями. Таким образом, под руководством КПК все общество работает в одном направлении и в интересах народа.

В этом состоит волшебство Китая, в котором сплоченность 1,4 млрд человек делает выполнимыми трудные задачи.

«Мы должны поддерживать и укреплять централизованное, единое руководство Центрального комитета партии», — заявил Си Цзиньпин во время выступления с докладом на ХХ съезде КПК в октябре прошлого года.

«Мы будем совершенствовать системы руководства, с помощью которых партия осуществляет общее руководство и координирует усилия всех сторон, — заявил он. — Благодаря этому сохранится сплоченность и единство партии».

Руководство партии является ключевым фактором к беспроблемному переселению жителей деревни в уезде Сычуань. Чтобы помочь им построить новую и лучшую жизнь, местные власти проводят техническое обучение по посадке деревьев киви и организуют коллективные продажи через кооператив. По словам Цзоу Юйхуа, в дальнейшем власти деревни Цзойчжуан планируют расширить площадь фруктового сада с нынешних 33-40 га до 200 га.

Жители деревни довольны тем, что они имеют на сегодняшний день. «В настоящее время почти каждая семья владеет автомобилем», — заявил г-н Цзоу, назвав переселение хорошей возможностью для жителей деревни.