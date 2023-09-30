CGTN: Праздник середины осени: ностальгия Си Цзиньпина

Праздник середины осени, приходящийся на пятницу, отмечается людьми китайского происхождения уже тысячи лет. Обычно этот день празднуют в кругу семьи, наслаждаясь полнолунием и лакомясь лунными пряниками «юэбин».

Издревле этот традиционный праздник вызывает у китайцев глубочайшее чувство ностальгии по дому и сильнейшую привязанность к своей стране.

Рассуждая об искренней любви к стране и своему народу, президент Китая Си Сциньпин неоднократно говорил о ностальгии.

От Фупина и Лянцзяхе в северо-восточной провинции Китая Шэньси и Чжэндина в северокитайской провинции Хэбэй до провинций Фуцзянь и Чжэцзян, Шанхая и Пекина — господин Си считает все места, в которых он работал, своими родными краями.

«Вы чувствуете ностальгию, если вам не хватает места, когда вы его покидаете»

Во время государственного визита в Коста-Рику в 2013 г. господин Си посетил дом семьи фермеров и пообщался с ними о своей жизни в деревне Лянцзяхе.

«Для президента невероятная редкость с такой страстью и гордостью говорить о простой работе на земле. Другие могли бы и умолчать об этой странице своей жизни, но не он. Напротив, он подчеркивает этот факт», — говорит сын костариканского фермера.

В конце 1960-х годов Си Цзяньпин переехал из Пекина в деревню Лянцзяхе в засушливой части Шэньси и работал простым деревенским рабочим. Здесь он провел семь лет на природе, трудясь и проживая бок о бок с селянами.

Он жил вдали от семьи, спал в пещерах, ему досаждали блохи и он трудился так же тяжело, как и другие жители села, выращивая урожай, выпасая стада, перенося навоз и перевозя уголь.

Уезжая из деревни Лянцзяхе, Си выразил свою глубокую признательность ее людям за радушный прием и бескорыстную помощь. «Я никогда не забуду, что мне дала деревня Лянцзяхе», — сказал он.

На небольшом подворье фермерского дома в Коста-Рике, на трибуне в американском штате Вашингтон или на Международном форуме высокого уровня по сокращению бедности и развитию или на во время Диалога высокого уровня по глобальному развитию — господин Си всегда говорит о времени, проведенном в Лянцзяхе.

Весной 1982 г. Си Цзяньпин добровольно решил работать на низовом уровне и переехал в Чжэндин, бедный округ провинции Хэбэй.

Более трех лет господин Си занимал посты сначала заместителя секретаря, а затем и секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) комитета округа Чжэндин и проделал немало новаторской работы в местном комитете КПК, планируя стратегии и закладывая прочный фундамент развития Чжэндина.

Вспоминая о своем опыте в Чжэндине во время инспекционного визита в Хэбэй в 2013 году, господин Си заявил, что сумел правильно понять чувства местных жителей, «ежедневно трудясь, общаясь, думая и работая вместе с товарищами».

Куда бы ни поехал Си Цзяньпин, он дарит эти искренние и простые чувства людям.

«Пусть дальние расстояния не убивают в вас эти настоящие чувства, не забывайте о своих настоящих чувствах под бременем тяжелой повседневности и не игнорируйте свои настоящие чувства из-за суеты жизни», — сказал господин Си на встрече, приуроченной Празднику весны (китайскому Новому году).

«Видеть, что место, где ты трудился, непрерывно развивается, — вот, что приносит подлинное счастье»

В 1988 г. господин Си возглавил партию округа Ниндэ, в то время одного из беднейших регионов юго-восточной провинции Китая Фуцзянь. За первые два года работы здесь он посетил 123 из 124 населенных пунктов, в том числе три из четырех не имевших доступа к мощеным дорогам. Одним из них стала деревня Сядан, расположенная в глубине горной местности уезда Шоунин.

Господин Си трижды посещал Сядан и лично руководил мероприятиями по оказанию помощи нуждающимся в этом отдаленном городке.

Во время первого визита господину Си пришлось около трех часов добираться туда на автомобиле и еще два часов пешком по суровым горным тропам.

Господин Си решил, что для развития региона необходимо принять меры по обеспечению его доступности. Всего через несколько месяцев после его первого визита начались работы по строительству автодороги в Сядан, которая была открыта в январе 1991 г.

Его второй визит состоялся 26 июля 1989 года, когда в стране произошел ряд страшнейших наводнений столетия. Си Цзяньпин выразил жертвам наводнений соболезнования и выделил им средства на восстановление после катастрофы. Третий раз он посетил этот населенный пункт 7 августа 1996 г. для ознакомления с положением дел и руководства работой по сокращению бедности.

Благодаря принятым мерам по борьбе с бедностью в Ниндэ произошли колоссальные изменения.

Проводя проверку провинции Фуцзянь в марте 2021 г., господин Си повстречал нескольких туристов из Шанжао, провинция Цзянси, и они рассказали ему, что смогли добраться до поезда в горы Уишань, популярный летний курорт в провинции Фуцзянь, всего за 22 минуты.

«Видеть, что место, где ты трудился, непрерывно развивается, — вот, что приносит подлинное счастье», — сказал он однажды.

Принимая гостей на праздничном банкете в Ханчжоу во время церемонии открытия 19-х Азиатских игор, господин Си от всего сердца порекомендовал гостям посетить Чжэцзян.

«Однажды я работал в провинции Чжэцзян, всего несколько лет. Следуя по пути реформ и открытости, сегодня провинция быстро и качественно развивается», — заявил господин Си, добавив, что она становится образцовым регионом всеобщего процветания и лидером модернизации Китая.

«Моя работа — служить народу. Этот путь очень тернист, но он приносит подлинное удовольствие», — сказал Си Цзяньпин, которому хорошо известно, что управление такой огромной страной требует непоколебимого чувства ответственности и тяжелой работы.