CGTN проанализировал ключевые слова из коммюнике 5-го пленума ЦК КПК

29 октября завершилось одно из важнейших политических мероприятий в Китае.

Это был 5-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) 19-го созыва.

Телеканал CGTN проанализировал ключевые слова и фразы из коммюнике, опубликованного после пленума. Далее приведен краткий обзор его содержания.

Слово «развитие» упоминалось 72 раза. Оно присутствует в таких терминах как «высококачественное развитие», «социально-экономическое развитие», «экологичное развитие» и «новая модель развития».

Последний относится к «двойственной динамике развития» – идее взаимодополняющей циркуляции по внутреннему и международному контурам.

На втором месте — слово «экономика», упоминавшееся 37 раз, за которым следует «социализм» с 25 упоминаниями.

На пятом пленуме также были представлены основные цели в области социально-экономического развития на следующую пятилетку, которые войдут в 14-й Пятилетний план (на 2021-2025 годы).

Кроме того, на пленуме был выдвинут ряд долгосрочных задач, ориентированных на реализацию базовых целей социалистической модернизации Китая к 2035 году.

К тому времени ВВП на душу населения Китая должен достичь уровня умеренно развитых стран, — говорится в коммюнике. В нем указано, что доля населения страны со средним уровнем доходов значительно увеличится, а экономический и технологический потенциал Китая, равно как и мощь государства в целом, значительно возрастут.

На пленуме были также проанализированы результаты исполнения 13-го Пятилетнего плана, установленного на период с 2016 по 2020 годы.

Ожидается, что в этом году ВВП Китая превысит 100 трлн юаней. За последние пять лет 55,75 млн сельских жителей Китая избавились от нищеты.