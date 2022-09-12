CGTN: Прошел гала-концерт в честь Праздника середины осени 2022 г.

Праздник середины осени, также известный как Фестиваль Луны, отмечается миллионами людей в 15-й день восьмого месяца китайского лунного календаря. В этом году праздник приходится на 10 сентября.

В этот день семьи собираются все вместе. Это также праздник урожая, романтики и гармонии между человеком и природой.

Праздник середины осени соединяет в себе традиционные осенние обычаи, и большинство его элементов имеют древние корни. Неотъемлемой частью фестиваля считается поклонение Луне. В древних аграрных обществах люди верили в то, что Луна тесно связана с сельскохозяйственным производством и сезонными изменениями, поэтому Фестиваль Луны стал ключевым ритуальным событием.

С древних времен в Китае было много легенд о Луне. Луна считается у китайцев священной, чистой и благородной. В честь Луны было написано более десятков тысяч стихов.

Существует много интересных историй, объясняющих происхождение этого фестиваля. Наиболее широко известна история Чанъэ и Хоу И. Давным давно жила-была красавица Чанъэ, муж которой Хоу И был смелым лучником. Однажды она выпила эликсир, который сделал ее бессмертной, ослушавшись своего мужа. Она была отделена от своего любимого мужа, вознеслась на небо и наконец оказалась на луне, где она живет и по сей день.

В современные времена фестиваль эволюционировал, и теперь люди по всему Китаю обычно едят на этот праздник лунные пряники юэбины. Народные обычаи включают в себя ряд праздничных мероприятий, таких как наблюдение за Луной в кругу семьи, загадки с фонарями, шествия с яркими фонарями, танцы дракона и льва и многое другое.

Гала-концерт CMG в честь Праздника середины осени

Ежегодная гала-церемония China Media Group (CMG), известная также как Цювань на китайском языке, началась в 20:00 по пекинскому времени 10 сентября и длилась более двух часов. Зрители по всему миру стали свидетелями превосходного, творческого и яркого торжества.

Гала-концерт состоял из трех частей и начался с оперы Куньцюй и Пинтаня, регионального музыкального/устного представления. Было также представлено уникальное шоу «Праздник середины осени в стиле Сучжоу» с культурными особенностями городов, расположенных вдоль южной части реки Янцзы.

В гала-церемонии принял участие звездный состав. На главной площадке фестиваля, в парке озера Цзян в городе Чжанцзяган провинции Цзянсу, выступили такие звезды, как Ли Юган (Li Yugang), Хуан Лин (Huang Ling) и На Ин (Na Ying), продемонстрировавшие различные стили песенного творчества. Среди многих песен, посвященных Луне, были новые версии традиционной китайской поэзии великих поэтов прошлого.

Тайконавты «Шэньчжоу-14» Чэнь Дун (Chen Dong), Лю Ян (Liu Yang) и Цай Сюйчжэ (Cai Xuzhe) провели первый в истории «Праздник середины осени в космосе» на китайской космической станции. Три тайконавта записали эксклюзивное видео для гала-церемонии, отправив свои пожелания по случаю Праздника середины осени и «счастливую звезду» китайскому народу по всему миру.

Гала-концерт CMG, являющийся ежегодным мероприятием, объединяющим китайский народ по всему миру, традиционно привлекает к себе широкое внимание национальных и международных средств массовой информации.

Over the Moon — прямая трансляция фестиваля середины осени CGTN

В день фестиваля CGTN также транслировал с 16:00 по 22:00 живое шоу Over the Moon – Mid Autumn festival Live Show для мировой публики, чтобы продемонстрировать энергию и очарование традиционной китайской культуры.

Шоу включало в себя серию интересных программ, включая чат-зал, специальный выпуск VIBE середины осени, ночное празднование середины осени в Дуньхуане и гала-концерт CMG в честь Праздника середины осени.

Полнолуние и воссоединение, которые вот уже не первое тысячелетие остаются неизменными темами Праздника середины осени, были дополнены неспешным чаепитием, чтением стихов, разговорами о различных традициях в различных странах, наслаждением «луной» и даже взаимодействием с «нефритовым кроликом» на виртуальной сцене XR и путешествиями по древним и современным временам. В шестичасовом живом шоу были представлены некоторые из лучших программ и видеороликов фестиваля середины осени, подготовленных CGTN с использованием передовых аудиовизуальных технологий.