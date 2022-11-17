CGTN: Си Цзиньпин и Джо Байден провели «обстоятельные, откровенные и конструктивные» переговоры на Бали

В ходе прошедшей в понедельник встречи лидеров двух стран Китай и Соединенные Штаты договорились поддерживать стратегические связи и проводить регулярные консультации, чтобы наметить будущее направление развития отношений, которые считаются наиболее важными двусторонними отношениями в мире.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден охарактеризовали свою встречу на индонезийском курортном острове Бали накануне саммита G20 как «обстоятельную, откровенную и конструктивную».

Договорившись поддерживать регулярные контакты, лидеры двух стран поручили своим командам оперативно отслеживать и реализовывать достигнутые между ними важные общие договоренности, а также делать конкретные шаги, чтобы вернуть китайско-американские отношения на путь устойчивого развития.

«Первая красная черта» — Тайвань

В ходе первых переговоров лицом к лицу между двумя лидерами после вступления Байдена в должность в январе 2021 года Си Цзиньпин четко изложил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу.

Охарактеризовав его как «самую суть основных интересов Китая» и краеугольный камень политического фундамента китайско-американских отношений, он предупредил, что тайваньский вопрос является первой красной чертой, которую нельзя переступать в двусторонних отношениях.

Си Цзиньпин настоятельно призвал США действовать в соответствии с заверениями Байдена о том, что Вашингтон не поддерживает «независимость Тайваня» и не намерен использовать Тайвань в качестве инструмента для поиска преимуществ в конкуренции с Китаем или для сдерживания Китая.

Байден вновь заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают «независимость Тайваня», также как и принципы «два Китая» или «один Китай, один Тайвань».

Стратегические намерения Китая «открыты и прозрачны»

Встреча глав двух государств состоялась через несколько недель после завершения 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Говоря о конгрессе и его итогах, Си Цзиньпин заявил, что внутренняя и внешняя политика КПК и правительства Китая является открытой и прозрачной, с четко сформулированными и прозрачными стратегическими намерениями и высокой преемственностью и стабильностью.

По его словам, Китай не стремится к изменению существующего международного порядка или вмешательству во внутренние дела США и не намерен оспаривать этот порядок или противостоять ему.

Си Цзиньпин подчеркнул, что наиболее важным средством защиты и страховочной системой для китайско-американских отношений является соблюдение основных норм международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике.

Байден отметил, что он знаком с Си Цзиньпином на протяжении многих лет и поддерживает регулярные контакты, но заявил, что ничто не может заменить личную встречу.

Он поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета КПК и сказал, что Соединенные Штаты и Китай, как две крупнейшие державы, должны поддерживать конструктивные отношения.

Байден подтвердил, что стабильность и процветание Китая принесут пользу США и всему миру, и заявил, что Вашингтон уважает китайскую систему, не намеревается ее изменить и не стремится ни к новой холодной войне, ни к возрождению альянсов против Китая.

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