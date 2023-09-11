CGTN: Си Цзиньпин отметил важность ликвидации разрушений в ходе визита в Северный Китай

Общество
11 сентября 2023

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг встретился с жителями пострадавших от наводнения деревень в городе Шаньчжи северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, в ходе которого подчеркнул важность усилий по ускоренной ликвидации последствий стихийного бедствия и обеспечению безопасности пострадавшего населения.

В конце июля — начале августа в ряде районов северного и северо-восточного Китая после прохождения тайфунов «Доксури» и «Ханун» выпало необычайное количество осадков и произошло наводнение, повлекшее за собой человеческие жертвы и разрушения.

Визит Си Цзиньпина пришелся на период, когда восстановление и реконструкция после стихийных бедствий приобрели решающее значение в этих регионах после отступления паводковых вод.

Ускорение процесса восстановления

В начале августа в городе Шаньчжи выпало наибольшее количество осадков, зарегистрированное с 1957 года, от которых пострадали 79 000 человек. В городе, который является важнейшим сельскохозяйственным районом по выращиванию зерновых, от осадков пострадало около 420 000 му (28 000 га) посевов.

В деревне Лунванмяо, которую посетил Си Цзиньпин, было повреждено 58,8% обрабатываемых земель, ущерб был нанесен 149 из 193 домохозяйств, расположенных в этом районе.

Си Цзиньпин прошелся по полям деревни, чтобы оценить последствия наводнения для посевов риса. Проходя по улицам, он проконтролировал ход работ по восстановлению поврежденных домов и инфраструктуры.

Отметив, что в северо-восточных регионах зимний сезон наступает раньше и длится дольше, Си Цзиньпин призвал местные власти тщательно и всесторонне продумать вопросы, связанные с повседневной жизнью и работой людей, заранее составить планы и приступить к активным действиям.

Он призвал принять меры по восстановлению поврежденных домов, ускорить работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, минимизировать сельскохозяйственные потери, вызванные стихией, и обеспечить безопасность пострадавшего населения.

Посещая жителей деревень, чтобы оценить их ущерб и снабжение предметами первой необходимости, Си Цзиньпин призвал их укрепить уверенность в своих силах для преодоления трудностей. Он выразил надежду, что вскоре они смогут вернуться к нормальной работе и жизни, и что их жизнь и дальше будет становиться лучше.

Подтверждение призыва, прозвучавшего ранее 

В ходе визита в Лунванмяо Си Цзиньпин еще раз подчеркнул необходимость проведения восстановительных работ после стихийных бедствий, последовавших за сезоном паводков в стране.

В начале июля он отдал распоряжения по предотвращению наводнений и ликвидации последствий стихийных бедствий, потребовав от властей на всех уровнях уделять первостепенное внимание обеспечению безопасности людей. Это произошло после того, как на юго-западе Китая, в том числе в муниципалитете Чунцин, прошли сильные дожди, приведшие к значительным жертвам и материальному ущербу.

Во время визита в юго-западную провинцию Сычуань в конце июля он призвал к проведению подготовительных мероприятий по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также к максимальному сокращению числа жертв и материального ущерба, так как в июле и августе в бассейне реки Янцзы начинается основной сезон паводков.

1 августа Си Цзиньпин отдал новое распоряжение, когда экстремальные дожди на севере Китая и в регионах вдоль Желтой реки и реки Хуайхэ вызвали наводнения и геологические катастрофы, которые привели к значительным жертвам в Пекине и Хэбэе.

«Необходимо приложить максимум усилий для обеспечения безопасности жизни и имущества людей, а также социальной стабильности», — подчеркнул Си Цзиньпин в своем распоряжении.

По указанию Си Цзиньпина власти Китая на всех уровнях развернули масштабные спасательные работы, и с начала сезона наводнений в этом году центральное правительство выделило более 9,68 млрд. юаней (почти 1,32 млрд. долл. США) из различных фондов по предотвращению наводнений и оказанию помощи пострадавшим от стихии районам.

Поскольку Китай добился значительных успехов в предотвращении наводнений и ликвидации последствий стихийных бедствий, в середине августа Постоянный комитет Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая провел совещание, посвященное организации дальнейшей работы по восстановлению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«В Китае, если народ сталкивается с трудностями, мы в полной мере используем наше социалистическое превосходство, то есть, когда беда возникает в одном месте, помощь приходит со всех сторон при полной поддержке государства», — отметил Председатель Си Цзиньпин, обращаясь к жителям деревни Лунванмяо.

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