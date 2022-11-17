CGTN: Сотрудничество Китая и ОАЭ в интересах общего будущего

Дипломатические отношения между Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами были установлены почти сорок лет назад, однако их экономические и культурные связи существуют гораздо дольше, начиная со времен древнего Шелкового пути. Находясь в Пекине с 2017 года, посол ОАЭ в Китае Али аль-Дахери (Ali Al Dhaheri) много знает о развитии Китая.

Его превосходительство Дахери высоко оценивает выдающиеся достижения Китая за последнее десятилетие в улучшении условий жизни людей и поддержании долгосрочного экономического роста. Сегодня Китай стал мощным источником глобального роста и центром технологических инноваций. По его мнению, успех Китая является беспрецедентным и во многом обусловлен твердым руководством КПК.

По словам Его Превосходительства Дахери, огромные и позитивные изменения происходят не только в городах Китая, но и в деревнях. Во время своей поездки в уезд Малипо в провинции Юньнань, он видел, как деревенские жители поют и танцуют, выражая радость и удовлетворенность своей жизнью. Этот опыт дал ему глубокое понимание подхода Китая к борьбе с нищетой, который, по его мнению, является примером для других развивающихся стран. Кроме того, он считает, реализация амбициозного плана будущих преобразований в Китае на его четырнадцатую пятилетку обеспечит поистине историческое качественное развитие страны и принесет благо всему миру.

По словам Его Превосходительства Дахери, будучи сторонами всеобъемлющего стратегического партнерства, ОАЭ и Китай имеют схожие пути, концепции и цели развития. И их партнерство очень разностороннее. Одним из аспектов является здравоохранение, особенно совместное производство новой вакцины в ОАЭ. Таким образом, это партнерство может служить примером для развивающихся стран в плане поиска путей модернизации.

Китай является крупнейшим торговым партнером ОАЭ, а ОАЭ — крупнейшим (не учитывая нефтяную торговлю) торговым партнером Китая на Ближнем Востоке и в Северной Африке. ОАЭ также входит в число первых стран, которые присоединились к инициативе «Один пояс и один путь», возродив связи с древним Шелковым путем. Обе страны выигрывают от взаимного доверия, приверженности многосторонности и международного сотрудничества.

Его Превосходительство Дахери подчеркнул, что страны во всем мире должны сохранять приверженность принципам общности, всесторонности и сотрудничества. Он надеется на расширение дальнейшего сотрудничества между ОАЭ и Китаем и рад быть связующим звеном между двумя странами и двумя народами.