CGTN: В Китае ожидается оживление туризма после корректировки политики в отношении COVID

В Китае в воскресенье были сняты некоторые ограничения на международные пассажирские рейсы, связанные с пандемией COVID-19, и теперь с приближением Праздника весны в стране ожидается оживление внутреннего и международного туризма.

Согласно Управлению гражданской авиации Китая, будут приняты меры для скорейшего возвращения объемов перевозок в различных портах на допандемийный уровень и упорядоченного возобновления выездного туризма для китайских граждан.

Оптимизированная политика и меры включают возобновление приема и одобрения заявлений китайских граждан на получение обычных паспортов для туристических целей и посещения друзей за рубежом.

Согласно заявлению Управления по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР, Китай также оптимизировал правила передвижения между материковым Китаем и Гонконгом и Макао. Согласно документу, зарубежные путешественники смогут въезжать на материковую часть через Гонконг и Макао. Кроме того, будут сняты ограничения на загруженность пассажирских рейсов между материковым Китаем и Гонконгом и Макао.

Как показали опубликованные в понедельник данные Министерства культуры и туризма, за трехдневные новогодние праздники количество внутренних туристических поездок в стране составило около 52,7 млн, что на 0,44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным министерства, за этот период выручка от туризма превысила 26,5 млрд юаней (около 3,8 млрд долларов), что на 4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Ситуация на национальном рынке культуры и туризма в целом стабильная, спокойная и упорядоченная», — заявили в Министерстве культуры и туризма.

По данным министерства, в период праздников туристы проявляют высокий спрос на туры на короткие расстояния, при этом среди молодежи неизменной популярностью пользуются зимние виды спорта, а также кемпинг. Данные также свидетельствуют о стабильном восстановлении в сегменте туров на средние и дальние расстояния, а некоторые туристические онлайн-агентства сообщили во время праздников о значительном увеличении числа бронирований туров в другие провинции и зарубежных туров.

Учитывая значительное число потенциальных китайских туристов, восстановление выездного туризма в Китае должно сыграть ключевую роль в оживлении как внутреннего, так и глобального туристического рынка.

По данным Китайского туристического онлайн-агентства Ctrip, в течение получаса с момента объявления о корреткировке политики поисковые запросы по зарубежным направлениям выросли на 1000% и достигли трехлетнего максимума.

Выгоду из этой волны выездного туризма первыми извлекли другие азиатские страны. По данным Trip.com Group, утром 27 декабря количество заказов на авиабилеты по зарубежным направлениям выросло на 254% по сравнению с аналогичным периодом прошлого дня. Сингапур, Южная Корея, Япония и Таиланд оказались одними из наиболее популярных туристических направлений среди китайских туристов.

Оптимизация Китаем правил в сфере туризма продолжает вызывать большой интерес по всему миру. На этом фоне туристические ведомства ряда стран, включая Таиланд, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Данию, с 27 декабря приглашают к себе китайских туристов через Weibo.