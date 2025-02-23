CGTN: в Пекине запущена инициатива по объединению фильмов с путешествиями 

Согласно последним данным новейший китайский анимационный блокбастер «Нэчжа II» побил мировой рекорд по кассовым сборам, на 17 февраля превысив 12 млрд юаней (примерно 1,66 млрд долларов США).

Такой результат позволил «Нэчжа II» превзойти фильм «Король Лев» и занять место в числе 10 самых кассовых фильмов всех времен. Примечательно, что это единственный произведенный не в Голливуде фильм в ряду, в котором доминируют такие кинематографические гиганты, как «Аватар», «Титаник» и «Звездные войны: Пробуждение силы».

В Китае этот фильм доминировал на внутреннем рынке, заполучив львиную долю кассовых сборов текущего года и установив новый рекорд в истории китайского кино.

Успех фильма также вызывает волну по всему миру. После выхода 14 февраля в прокат в Северной Америке фильм «Нэчжа II» ворвался в пятерку самых кассовых фильмов в выходные дни, определяемую глобальной компанией Comscore со штаб-квартирой в США, специализирующейся на количественной оценке и анализе медиаресурсов.

«Меня необыкновенно впечатлили достижения этого конкретного фильма на самых разных уровнях», — сказала американская аниматорка Шейла Софиан (Sheila Sofian) после просмотра картины в Лос-Анджелесе.

«Поскольку я уже видела предыдущий фильм, я ожидала того же уровня, который был блестящим. Но этот превзошел его с точки зрения работы художника-постановщика, звукового дизайна и музыки. Сам сюжет настолько сложный, и все события и неожиданные повороты заставляли меня гадать на всем протяжении фильма. Поэтому я была очень увлечена, все время сидела как на краешке сиденья», — добавила она.

На фоне безумия вокруг китайской анимационной сенсации в Китайском национальном музее кино в Пекине в понедельник была запущена кампания «Путешествуя по Китаю с китайскими фильмами» с целью привлечения в Китай большего числа иностранных гостей, используя международный успех китайских новогодних блокбастеров в сочетании с рядом недавних политик безвизового транзита.

Кампания, проводимая Китайской киноадминистрацией совместно с компаний China Media Group (CMG) и организованная Китайской глобальной телевизионной сетью (CGTN) и Центром программ киноканалов, направлена на продвижение модели «кино + туризм» путем интеграции показов китайских фильмов, международных кинофестивалей и зарубежных фестивалей китайского кино, приглашая иностранных зрителей познакомиться с Китаем через киноповествование.

Укрепляя инновационное сотрудничество между киноиндустрией и туристической отраслью, эта кампания направлена на разработку тематических туристических маршрутов, которые обеспечат захватывающие впечатления как от кинокультуры, так и от природных и культурных ландшафтов Китая, объединяя воздействие медиаресурсов с привлечением потребителей.

Цзян Цюди (Jiang Qiudi), глава европейского бюро CMG, заявил, что CMG будет использовать для продвижения кампании свою глобальную сеть иностранных корреспондентов и партнерские отношения с сотнями международных средств массовой информации и социальных платформ. CMG планирует расширить охват и влияние кампании, укрепить сотрудничество с международными кинематографическими организациями и провести флагманские мероприятия, посвященные выдающимся китайским фильмам, для дальнейшего укрепления глобального присутствия китайского кино.

Кинорежиссеры и команды продюсеров, стоящие за новогодними блокбастерами этого года, поделились последними новостями о кассовых сборах по всему миру.

В мероприятии приняли участие представители CMG, кинобюро отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, крупных китайских производственных и дистрибьюторских кинокомпаний, киностудий, туристических агентств, Международного кинофестиваля «Шелковый путь».