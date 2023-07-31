CGTN: Во время Универсиады Си Цзиньпин и иностранные лидеры выступили за солидарность

В Чэнду — столице провинции Сычуань на юго-западе Китая, известной как родина гигантских панд и один из самых оживленных городов Китая — официально стартовала Летняя Универсиада.

За последние пару дней в преддверии церемонии открытия XXXI летних Всемирных студенческих игр, проводимых Международной федерацией университетского спорта (FISU), председатель КНР Си Цзиньпин провел серию личных встреч на высоком уровне с иностранными лидерами, которые должны присутствовать на церемонии.

Во время встречи дипломатов Си Цзиньпин подчеркнул важность солидарности, сотрудничества и построения сообщества единой судьбы человечества — трех ключевых тезисов, которые разделили прибывшие с визитом лидеры Индонезии, Гайаны, Грузии, Мавритании и Бурунди.

Солидарность

В пятницу днем во время произнесения тоста на приветственном банкете Си Цзиньпин заявил, что Игры с момента их создания всегда были «праздником молодости, солидарности и дружбы».

«Мы должны содействовать солидарности с помощью спорта, наращивать позитивную энергию в международном сообществе, объединять усилия для решения глобальных проблем, таких как изменение климата, продовольственный кризис и терроризм, а также формировать лучшее будущее посредством сотрудничества», — призвал он.

Солидарность, единство и сплоченность стали одной из актуальных тем и в ходе отдельных встреч председателя КНР с президентом Индонезии Джоко Видодо, президентом Гайаны Ирфааном Али, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и президентом Бурунди Эваристе Ндайишимие.

Так, на встрече с бурундийским лидером Си Цзиньпин подчеркнул важность солидарности Китая и Африки в отстаивании общих интересов развивающихся стран, а также международной справедливости и правосудия.

Сотрудничество

В ходе встреч лидеров Китай и пять стран договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности, в области торговли, инфраструктуры и межличностных обменов.

На встрече с Си Цзиньпином в четверг Джоко Видодо заявил, что Индонезия готова продолжать расширять сотрудничество с Китаем в таких областях, как инвестиции, морское рыболовство, продовольственная безопасность и здравоохранение. По итогам встречи главы государств подписали документы о двустороннем сотрудничестве.

В ходе исторического визита Ираклия Гарибашвили Китай и Грузия выпустят совместное заявление и объявят об установлении стратегического партнерства. Си Цзиньпин отметил выдающиеся достижения в сфере сотрудничества в различных областях за 31 год с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, а премьер-министр Грузии заявил, что развитие двусторонних отношений откроет больше возможностей для его страны.

В пятницу в целях укрепления двусторонних связей Китай и Мавритания также подписали план сотрудничества по совместной реализации инициативы «Один пояс и один путь».

Сообщество единой судьбы человечества

В ходе встреч лидеров неоднократно звучал тезис о сообществе единой судьбы человечества, при этом Индонезия, Гайана, Грузия, Мавритания и Бурунди также выразили поддержку предложенных Китаем инициатив.

Во время встречи с Си Цзиньпином в пятницу днем Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани заявил, что Мавритания поддерживает инициативу «Один пояс и один путь», инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, отметив, что эти инициативы соответствуют нормам, которые регулируют международные отношения, уважающие независимость и суверенитет стран, а также обмен между различными культурами.

Выступая на приветственном банкете, Си Цзиньпин подчеркнул важность расширения сотрудничества в сфере обменов и взаимного обучения для развития гармонии без единообразия в духе инклюзивности, и восприятия различных культур с позиции взаимного признания и взаимного обучения.

«Игры в Чэнду должны предоставить нам возможность отстаивать общие ценности человечества и написать новую главу в построении сообщества единой судьбы человечества», — заявил Си Цзиньпин.

В интервью новостному телеканалу CGTN президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что Игры — это не просто соревнования среди молодых спортсменов.

«Они могут поделиться опытом, они могут поделиться культурой, [и] они могут поделиться тем, кем они являются в рамках создания более крепкой семьи человечества», — заявил он.