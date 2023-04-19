CGTN: Yellow River Culture Forum посвящен колыбели китайской цивилизации

Во вторник в городе Дунъин провинции Шаньдун на востоке Китая открылся Yellow River Culture Forum. Представители из Китая и зарубежные гости обменялись мнениями и провели ряд дискуссий по двум основным темам:Promoting Yellow River Culture and Telling Yellow River Stories («Популяризация культуры Желтой реки (Хуанхэ)» и «Истории Желтой реки»).

В рамках форума девять провинций и регионов, расположенных вдоль берегов реки, подписали ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на популяризацию историй о культуре Желтой реки, обмен опытом в сфере развития культуры и туризма, а также совместную работу по защите культурных реликвий.

В своей вступительной речи вице-президент Chinese Academy of Social Sciences (Академии общественных наук КНР) Gao Peiyong (Гао Пэйюн) отметил, что Желтая река является источником и душой китайской нации. Охрана, сохранение истории и популяризация ее культуры является ключевой задачей в реализации национальной стратегии экологической защиты и качественного развития бассейна Желтой реки.

«История обращения с Желтой рекой является лучшим олицетворением ее культуры», – заявил директор Shandong Yellow River Administration Bureau Li Qun (Ли Цюнь).

Li Qun добавил, что исторические сведения об обращении с Желтой рекой, включая усилия по борьбе с наводнениями, поддержанию и регулированию берегов реки, воплощают неукротимый дух, трудолюбивый характер и мудрость китайского народа. «Это также свидетельствует о непрерывном наследовании культурных традиций Китая», – подчеркнул он.

Yu Yunquan (Юй Юньцюань), декан Academy of Contemporary China and World Studies (Академии современного Китая и мировых исследований), поделился своим видением международного распространения культуры Хуанхэ, а также обмена опытом и взаимного изучения «цивилизаций великих рек».

Г-н Юй призвал и далее содействовать распространению качественной информации, связанной с культурой Желтой реки, на международном уровне, включая перевод на иностранные языки китайских текстов. Он также предлагает популяризировать Yellow River National Cultural Park (национальный культурный парк Желтой реки), чтобы люди со всего мира могли ощутить красоту Хуанхэ.

Также на форуме был представлен крупный научный проект Overview of Yellow River Culture («Обзор культуры Желтой реки»). Это серия книг, организованная и отредактированная Шаньдунским педагогическим университетом, которая всесторонне демонстрирует эволюцию и богатые коннотации культуры Хуанхэ.

Помимо дискуссий, в рамках форума было организовано полевое исследование экологии и культуры дельты реки Хуанхэ для приглашенных представителей.