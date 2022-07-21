CGTN: За горами тяньшань: Синьцзян — страна чудес

«К северу и югу от гор тяньшань вы можете видеть пышные пастбища; пустыня Гоби превратилась в плодородные поля с расплавленными снежными ирригационными фермами… » Текст популярной фольклорной песни под названием « Синьцзян — прекрасное место » («Xinjiang Is a Wonderful Place») является настоящей картиной Синьцзян Уйгурского автономного района Китая.

Горы тяньшань, протянувшиеся на тысячи миль через северо-западную границу Китая, разделяют Синьцзян на половину. Председатель КНР Си Цзиньпин всегда проявлял большую привязанность к горам тяньшань и Синьцзяну. Во время своего недавнего визита Си Цзиньпин стал свидетелем как мира и стабильности в обществе Синьцзяна, так и процветания в результате процветания экономики по обе стороны гор тяньшань.

Председатель Си посетил Синьцзян в период с 12 по 15 июля. Он проинспектировал девять мест в трех городах и принял участие в подведении итогов и в семи встречах. Высокие ожидания президента были четко продемонстрированы его насыщенным расписанием, а также энергичностью и интенсивностью обсуждений, на которых он присутствовал.

От удаленного угла до основного хаба

В настоящее время Синьцзян, относительно замкнутый внутренний регион, играет жизненно важную роль в реализации предложенной Китаем инициативы « Один пояс и один путь » (BRI) , в рамках которой объем внешней торговли за первые пять месяцев текущего года превысил 67,4 млрд юаней ( 9,99 млрд долларов), увеличившись на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комплекс Urumqi International Land Port, включающий в себя железнодорожно — Европейский экспресс — узел Urumqi China-Europe и комплексную зону примыкания, является эпохальным проектом в строительстве BRI в регионе.

Со времени своего строительства в 2015 году территория наземного порта привлекла более 30 млрд юаней (около 4,44 млрд долларов США) в виде инвестиций и привлекла более 340 предприятий. Кроме того, был осуществлен проект трансграничной электронной торговли.

К июню 2022 года в зоне наземного порта было совершено более 5900 грузовых железнодорожных поездок между Китаем и Европой по 21 маршруту, соединяющему 26 городов в 19 европейских и азиатских странах и регионах. На поездах перевозится более 200 категорий товаров, от предметов повседневного спроса и одежды до механического оборудования и строительных материалов.

«По мере развития сотрудничества в рамках инициативы « Один пояс и один путь » Синьцзян уже является не отдаленным уголком, а центральным районом и центром, — заявил Си Цзиньпин, посетив международный наземный порт урумци. —

Новая концепция

Синьцзян, занимающий шестую часть территории Китая, является местом проживания 13 этнических групп, 6 основных религий и более 25 миллионов человек. Это всегда был регион, имеющий стратегическое значение.

«На своем пути в новую эпоху мы будем стремиться превратить Синьцзян в прекрасное место, которое будет единым, гармоничным и процветающим, с современной культурой, счастливой жизнью для всех и здоровой экологической средой », — отметил Си Цзиньпин в ходе тура, призвав к достижению надлежащего баланса между экономическим и социальным развитием и защитой окружающей среды.

В период с 2010 по 2019 год в регионе было отмечено активное экологическое развитие, и, по данным последнего обследования земель и ресурсов Синьцзяна, их площадь возросла более чем на 113 млн му (около 7,53 млн гектаров).

К 2019 году в регионе было зарегистрировано свыше 183 млн му (около 12,2 млн гектаров) лесов, 780 млн му (около 52 млн гектаров) пастбищ, 22,87 млн му (около 1,52 млн гектаров) водно-болотных угодий и 33,18 млн му (около 2,21 млн гектаров) рек и озер.

Синьцзян планирует создать национальный парк каламайли и национальный парк кунлун- первый в своем роде в регионе — для защиты видов и местных экосистем, находящихся под угрозой исчезновения.

По данным местных органов власти, в 14-й Пятилетке (2021-25 годы) Оно установило среднегодовой показатель роста ВВП региона на уровне более 6% и планирует создавать ежегодно в среднем 460 000 новых рабочих мест в городах, а также довести уровень безработицы в городах до 5,5%.