CGTN: Защита водно-болотных угодий и построение общего будущего для жизни на земле

Более миллиарда человек по всему миру зависят от водно-болотных угодий как источника средств к существованию — это примерно каждый восьмой человек на Земле. Однако эти угодья являются самой хрупкой экосистемой нашей планеты.

По данным ООН, за период с 1970 года общая площадь водно-болотных угодий сократилась на 35%.

В период с 5 по 13 ноября проходит 14-е совещание Конференции Договаривающихся сторон Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях (COP14) под тематическим названием «Действия в интересах людей и природы». Главным местом проведения совещания стал китайский город Ухань, при этом в Женеве (Швейцария), пройдет параллельная сессия как очно, так и в режиме онлайн.

Это совещание предоставляет возможность повысить осведомленность, укрепить сотрудничество и расширить деятельность по защите водно-болотных угодий по всему миру, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления с видеоречью на церемонии открытия совещания.

Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет стремиться совершенствовать гармонию между человеком и природой, содействовать высококачественному развитию в области сохранения водно-болотных угодий и стимулировать международные обмены и сотрудничество.

Что сделал Китай?

Располагая 4% мировых водно-болотных угодий, Китай удовлетворяет разнообразные потребности одной пятой мирового населения в таких областях, как производство, жизнь, экология и культура водно-болотных угодий.

В своей речи Си Цзиньпин отметил исторические достижения в области сохранения водно-болотных угодий в Китае. По словам Си Цзиньпина, страна увеличила площадь водно-болотных угодий до 56,35 млн гектаров, создала систему их защиты и приняла Закон об охране водно-болотных угодий.

С момента присоединения к Рамсарской конвенции в 1992 году Китай создал и усовершенствовал свою правовую базу для защиты водно-болотных угодий, а также системы управления защитой, планирования проектов и расследования и мониторинга. Страна также выполнила свои обязательства в рамках конвенции и продолжила расширять международное сотрудничество в этой области.

С 2003 года центральное правительство израсходовало 19,8 млрд юаней (около 2,73 млрд долл. США) на более чем 4100 проектов по защите и восстановлению водно-болотных угодий по всей стране.

В настоящее время в Китае насчитывается 64 водно-болотных угодья международного значения и 29 водно-болотных угодий национального значения, а также 901 национальный парк водно-болотных угодий.

В прошлом месяце Китай опубликовал план по защите водно-болотных угодий на период 2022-2030 гг., предусматривающий повышение уровня защиты водно-болотных угодий до 55% к 2025 году при одновременном увеличении числа водно-болотных угодий, имеющих международное и общенациональное значение, на 20 и 50 соответственно.

Китайский лидер также объявил о планах Китая по включению 11 миллионов гектаров водно-болотных угодий в систему национальных парков страны, добавив, что будет также принят национальный план по охране водно-болотных угодий и реализованы крупные проекты по их сохранению.

Путь к глобальному консенсусу по охране окружающей среды

В субботу китайский лидер настоятельно призвал к усилиям по формированию глобального консенсуса в отношении обеспечения водно-болотных угодий должным уровнем внимания, продвижению глобального процесса сохранения водно-болотных угодий и повышению благосостояния людей по всему миру за счет эффективного использования водно-болотных угодий.

Китай построит международный мангровый центр в Шэньчжэне, а также поддерживает идею созыва конференции Всемирного прибрежного форума, заявил Си Цзиньпин.

Согласно правительственному докладу Китая по сохранению биоразнообразия, страна оказала поддержку более чем 80 развивающимся странам в сохранении биоразнообразия в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг.

Китай также сделал экологическое сотрудничество ключевым элементом сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс и один путь». В 2021 году Китай выступил с инициативой партнерства в области экологически безопасного развития в рамках программы «Один пояс и один путь» с 31 страной-партнером, призвав к международному сотрудничеству для достижения экологически безопасного и устойчивого экономического восстановления и стимулирования низкоуглеродного, устойчивого и инклюзивного экономического роста после эпидемии.

Кроме того, Китай принимал активное участие в международных конференциях и мероприятиях, включая Саммит ООН по биоразнообразию и Саммит лидеров по климату, что придало импульс сохранению биоразнообразия и устойчивому развитию.

Эти примеры представляют собой малую часть конкретных шагов Китая по развитию глобального сотрудничества в области экологии, в основе которого лежит идея построения общего будущего для всей жизни на Земле.