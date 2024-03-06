Чай релаксации: 5 способов борьбы со стрессом и бессонницей

Современный человек живет в состоянии постоянного стресса: городская суета, пробки на дорогах, растущие цены, проблемы на работе – продолжать список можно бесконечно.

Мало кому удается дистанцироваться и сохранять в таких условиях спокойствие. Чаще хронический стресс провоцирует раздражительность, снижение иммунитета, появление седых волос и другие неприятные «бонусы».

Как оградить себя от ежедневных неприятностей и принимать жизнь не в штыки, а с улыбкой? Такой способ есть – это не антидепрессанты, аутотренинг или йога, а просто чай. Да, заварной чай, который приведет в порядок расшатанные нервы и настроит на оптимистический лад.

Он является источником большого количества микроэлементов, витаминов и антиоксидантов, одним из самых действенных сборов для борьбы со стрессом и общей усталостью.

Как раз, рекомендуется людям, часто подвергающихся стрессу, чрезмерным напряжениям, а также применяется при бессоннице. Способен оказывать седативное и расслабляющее действие. Синюха голубая входящая в состав в 20 раз превосходит по воздействию валериану и дает потрясающий успокоительный эффект!

Состав 100% натуральный: синюха голубая, мята, мелисса, душица, зверобой, чабрец, ромашка.

Как работают ингредиенты:

Синюха голубая применяется как успокаивающее средство при бессоннице и нервном возбуждении, она снижает нервную рефлекторную возбудимость, двигательную активность, нервный тик, судороги. Корень синюхи голубой по своему успокаивающему действию в 7 раз сильнее валерианы или пустырника, причем совершенно не вызывает сонливости.

Мята славится способствует расслаблению, а также известна своими с успокаивающими свойствами, которые могут помочь снять напряжение и стресс, обеспечивая ощущение спокойствия и расслабления.

Мелисса обладает седативным действием, благотворно влияет на эмоциональное состояние благодаря наличию в составе калия и магния. Помогает бороться с перепадами настроения, тревожностью и апатией, улучшает качество сна и избавляет от головной боли.

Дущица используется для успокоения нервной системы и уменьшения тревожности, обладает противовоспалительным действием и способствует нормализации сна.

Зверобой способствует восстановлению функций нервных волокон, успокаивает нервы, снимает напряжение, придает силы.

Чабрец нормализует кровоснабжение головного мозга, избавляет от раздражительности и напряжения.

Ромашка обладает успокаивающим действием, содержит вещество апигенин, которое оказывает мягкое снотворное действие, не вызывая привыкания.

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

—-

Шаповалова Екатерина Максимовна,

Дипломированный нутрициолог превентивной медицины;

Дипломированный health-coach, специалист по модификации образа жизни Preventage Life Style School;

Сертифицированный специалист по здоровью кишечника (Gut Health Specialist);

Основатель бренда ESN

Член Ассоциации Специалистов образовательной и функциональной медицины