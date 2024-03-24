Чайные сады Дуюнь Маоцзянь готовы к весеннему сезону сбора урожая в провинции Гуйчжоу

Листовой чай Дуюнь Маоцзянь (Duyun Maojian) в основном выращивают в городском уезде Дуюн (Duyun) Цяньнань-Буи-Мяосского (Qiannan Bouyei-Miao) автономного округа провинции Гуйчжоу (Guizhou) на юго-западе Китая. Этот чай, который раньше служил подношением императорскому двору, имеет еще название «рыболовный крючок», поскольку его высушенные листья по форме действительно напоминают крючок для ловли рыбы.

Fresh tea leaves picked in Duyun City, southwest China’s Guizhou Province

В 2022 году технологии производства и приготовления чая Дуюнь Маоцзянь были внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году стоимость регионального общественного бренда «Дуюнь Маоцзянь» достигла более 4,89 млрд юаней (около 676,78 млн долларов США).

В округе Цяньнань чайная промышленность помогает увеличить доходы фермеров и служит опорной отраслью для возрождения сельских районов. В 2023 году объем продаж листового чая в округе достиг 60.800 тонн, при этом стоимость продаж составила 11,9 млрд юаней, а стоимость экспорта — 31,91 млн юаней.

Основные районы производства листового чая Дуюнь Маоцзянь расположены в низких широтах, на значительной высоте над уровнем моря, где не слишком много солнечного света и часто бывает облачно. Благоприятные природные условия и отточенная технология производства являются залогом получения высококачественного чая Дуюнь Маоцзянь. Листья этого сорта имеют красивую форму и уникальный аромат.

Приоритетами бренда «Дуюнь Маоцзянь» являются чистота, высочайшее качество и великолепные вкусовые характеристики чайного листа. С точки зрения стоимости регионального бренда «Дуюнь Маоцзянь» занимает почетное место в первой лиге сортов зеленого чая в Китае.

Округ Цяньнань намерен сосредоточить усилия на формировании цифровой базы чайных садов, создании системы отслеживания продукции в основных районах производства сорта Дуюнь Маоцзянь, модернизации чайной промышленности с переводом традиционного сельского хозяйства на современные рельсы, а также расширении рыночного влияния бренда. Таким образом сорт Дуюн Маоцзянь займет достойное место в национальной экономике и обеспечит благосостояние своих производителей.