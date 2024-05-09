Chamlion представит передовые решения стоматологической 3D-печати на выставке IDEX 2024

Экономика
9 мая 2024

Chamlion, представит передовые решения стоматологической 3D-печати на выставке IDEX 2024 в Турции. Компания продемонстрирует интегрированные решения для стоматологической 3D-печати металлом с инновационными 3D-принтерами и машинами для плазменной полировки.

Посетители стенда Chamlion на выставке IDEX 2024 познакомятся с полным процессом производства каркасов частичных стоматологических протезов из сплава CoCr и титана, от 3D-печати до постобработки и конечного результата. Chamlion представит принтер M180 для печати металлом с возможностью печати до 25–30 каркасов на одной рабочей поверхности, что значительно повышает эффективность и снижает затраты.

Специалисты Chamlion на стенде компании продемонстрируют полный рабочий процесс и расскажут, как их решения могут полностью изменить работу стоматологической лаборатории.

Chamlion является лидером трансформации стоматологической отрасли посредством инновационных цифровых решений. Осуществляя свою деятельность в 27 странах и охватывая более 270 облачных заводов, компания Chamlion предоставляет стоматологическим лабораториям по всему миру комплексные решения для 3D-печати.

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