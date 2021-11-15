Неповторимый аромат Chanel Chance Eau Fraiche не просто делает женщину благоуханной. Он переносит из серого дня в весенний цветущий сад, полный свежести, легкости и искренности. Парфюм поможет вспомнить о важности замедления и покажет, что нужно чаще уделять внимание собственному мироощущению и гармонии внутри.

Ни одна женщина не останется равнодушной великолепному проявлению любви через созданный аромат. Мужские сердца останутся подвластны ноткам женственности, скрытыми в букете компонентов парфюма.

Духи позволяют дополнить образ, добавляя ему смысла, изменчивости, легкости, а иногда и дерзости. Вам приятно будет наблюдать переход от одних нот к другим в течение всего дня. Волшебный мир Chanel не оставляет никого равнодушным. Каждая женщина достойна прикоснуться к прекрасному, одевая на себя аромат, как роскошную одежду.

Особенности аромата Chanel Chance Eau Fraiche

Букет аромата Chanel Chance Eau Fraiche https://www.butik-aromata.ru/product_63.html насыщен весенними красками и на протяжение всего дня будет изменяться, радуя свою обладательницу все новыми и новыми сочетаниями. Парфюм относится к цветочно-шипровому виду и имеет такую пирамиду:

• Верхние ноты раскрываются ароматами лимона и белого кедра;

• Средние ноты представлены пикантностью розового перца, который окутан жасмином и аккордами гиацинта;

• Базовые ноты состоят из тонов пудрового ириса, амбры, аккордами горьковатого ветивера, тикового дерева, подкрепляется палитра древесными оттенками и чувственными ароматами белого мускуса.

Необычайный аромат будет уместен в любое время дня и ночи. Будь то свидание с любимым или прогулка с подругами –– парфюм будет прекрасным спутником на любом событии.

Духи необычайно стойки. Одно маленькое вспрыскивание и ваше тело будет не меньше суток благоухать прекрасным ароматом. А на одежде запах останется еще дольше.

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Парфюм Chanel Chance Eau Fraiche будет прекрасным подарком дорогой особе. Ваша спутница по достоинству оценит порыв и с удовольствием будет пользоваться даром, кружа вам голову необычайным букетом ароматов.

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