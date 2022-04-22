Changhong представила на 131-й Кантонской ярмарке полный ассортимент продукции

131-я Кантонская ярмарка официально открылась 15 апреля 2022 года. Китайская компания по производству бытовой техники Changhong представила на выставке полный ассортимент своей продукции, включая экологичную бытовую технику 5G, телевизор серии M8, кондиционер модели Eva, а также холодильник и стиральную машину Space Pro.

Компания Changhong проведет несколько презентаций новых товаров и прямых трансляций, а также продемонстрирует свою линейку продукции в нескольких выставочных залах виртуальной реальности и на виртуальных выставочных площадках, что позволит заинтересованным покупателям получить полную и подробную информацию о каждом товаре и его функциях. Все выставки и экспоненты будут доступны круглосуточно, так как это онлайн-мероприятие. Покупатели могут просматривать продукцию, участвовать в переговорах и заказывать товары в любое время из любого часового пояса без временных и географических ограничений.

Компания Changhong использует концепцию Интернета вещей (IoT), больших данных и 5G в процессе исследований, разработки и производства продукции, формируя тренды и повышая качество обслуживания. Это, например, умный телевизор серии M8, первая в своем роде модель кондиционера Eva, способная отвечать на голосовые команды на нескольких языках без подключения к онлайн-устройству, а также холодильник и стиральная машина Space Pro, оснащенные ведущими мировыми ультратонкими технологиями.

Несмотря на различные неопределенности во всем мире, деятельность компании Changhong за пределами внутреннего рынка Китая остается устойчивой. В 2021 году зарубежный бизнес производителя побил все предыдущие рекорды: выручка от продажи бытовой техники за пределами Китая выросла более чем на 10 % по сравнению с прошлым годом, а выручка от продажи продукции марки CHiQ выросла примерно на 20 %.

Компания Changhong дополнительно оптимизировала свои каналы онлайн- и офлайн-продаж, ускоряет создание дополнительных каналов на зарубежных рынках, а также формирует ассортимент товаров с учетом потребностей аудитории на ведущих платформах электронной коммерции по всему миру.

По состоянию на конец 2021 года разработанная компанией Changhong марка CHiQ с более богатым и конкурентоспособным ассортиментом продукции теперь представлена более чем в 20 странах/регионах и на 40 платформах электронной коммерции. По сравнению с прошлым годом выручка от продаж компании в сфере электронной коммерции выросла более чем на 40 %. Телевизоры и холодильники марки CHiQ занимают ведущие позиции среди наиболее продаваемых продуктов на европейской платформе Amazon, а также на платформах Юго-Восточной Азии Shopee и Lazada.