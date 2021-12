Чехия инвестировала в экономику Москвы 224 миллиона долларов

Меры поддержки, которые город предлагает бизнесу, а также возможности реализации в столице инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства достаточно привлекательны для иностранных инвесторов. Накопленные прямые иностранные инвестиции из Чехии на 1 июля 2021 года составили порядка 224 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московская экономика привлекательна для бизнеса из разных стран. По данным Центробанка РФ на 1 июля 2021 года на долю чешских компаний приходится порядка 224 миллионов долларов накопленных прямых инвестиций. Прирост с начала 2021 года составляет 7,8 процента», – рассказал заместитель Мэра.

Владимир Ефимов отметил активный рост оборота внешней торговли между Москвой и Чешской Республикой. За девять месяцев 2021 года он составил 3,1 миллиарда долларов, что на 45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составлял около 2,2 миллиарда долларов.

С января по сентябрь 2021 года экспорт из столицы России в Чешскую Республику увеличился на 69 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 2,2 миллиарда долларов. На восемь процентов вырос и объем импорта из Чехии в Москву, за три квартала он составил 0,9 миллиарда долларов.

В основном чешские инвесторы вкладывают средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, недвижимость.

На территории Москвы ведут хозяйственную деятельность чешские компании из разных отраслей. Так, например, в столице располагается коммерческое представительство и официальный дилер мотоциклов Jawa, а также представительство концерна Škoda a.s. – крупнейшего чешского производителя автомобилей. Кроме того, свое официальное представительство открыла компания TATRA TRUCKS A.S., выпускающая грузовые автомобили с 1897 года.

C 2013 года в Москве работает официальный представитель компании Crystal BOHEMIA a.s., которая производит изделия из знаменитого чешского хрусталя. Свой офис и дилерские центры в столице имеет STIMZET, A.S. – один из крупнейших европейских производителей режущих инструментов для изготовления отверстий.

На этой неделе столичные власти в рамках онлайн-конференции презентовали инвестиционные возможности чешскому бизнесу.

В ходе мероприятия генеральный директор официального дилера Jawa в Москве Георгий Приймук отметил, что по комплексу параметров, таких как удобная инфраструктура, доступ к высококвалифицированным кадрам, широкий перечень мер поддержки от городских властей, Москва является одним из самых привлекательных городов для ведения бизнеса.

«Столица всегда открыта для зарубежного бизнеса и приветствует любые инвестиционные инициативы. При этом иностранные предприниматели могут рассчитывать на ряд преференций от города. Например, инвесторы, локализовавшие производство на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”», могут существенно снизить региональную налоговую нагрузку. Для резидентов ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны: все товары и оборудование, ввозимые на спецтерриторию, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов. ОЭЗ также предлагает резидентам бесплатное технологическое присоединение к инженерным сетям», – напомнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Для поддержки новых инвестиционных проектов в промышленности город предоставляет льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу и арендной плате за землю.

Как показывает статистика, заинтересованность иностранного бизнеса в российской столице остается высокой, несмотря на сложную ситуацию в мире, вызванную распространением коронавируса. Помимо Чехии, в экономику Москвы активно вкладывают средства компании из других европейских стран: Германии, Франции, Финляндии, Австрии, Италии и др. Крупным инвестором остаются Соединенные Штаты Америки, а также страны Азии – Япония, Сингапур, Республика Корея, Китай, Казахстан. Накопленные иностранные инвестиции в Москве на 1 июля этого года составили 268,5 миллиарда долларов.