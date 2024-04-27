Что нужно знать о программе от застройщика «Клиентский капитал»

Если есть желание оформить ипотеку без первоначального взноса, можно рассмотреть несколько вариантов. В настоящее время за квартиру в новостройке в Подмосковье требуется первоначальный взнос в размере 15–20 % в зависимости от банка.

Молодая семья может использовать средства материнского капитала. Но, направляя деньги в счет первоначального взноса, по закону родители будут должны выделить в приобретенном жилье доли детям. Также государство предоставляет субсидии по программе «Молодая семья» – от стоимости квартиры можно получить 30–35 % и направить эти деньги на первоначальный взнос.

Если в собственности у клиента уже есть недвижимость, банки могут предложить ипотеку под залог имеющейся квартиры. Сумма кредита в этом случае не будет превышать от стоимости залогового жилья 80 %. Но следует знать, что владельцы жилья будут обязаны получать разрешение банка на любые операции с недвижимостью в залоге, включая сдачу ее в аренду или перепланировку.

Еще один вариант – программа от застройщика «Клиентский капитал». Таких предложений на рынке мало, но они дают возможность сэкономить. Например, опцию «клиентского капитала» предлагает девелопер RDI в ЖК «Ново-Молоково» – он оплачивает сам первый взнос по ипотеке. Будущий владелец может выбрать ту квартиру, которая ему необходима, при этом ему не нужно копить на первоначальный взнос, напрягая семейный бюджет.

Также эта программа позволяет вкупе использовать или государственную субсидию, или материнский капитал. Потребительский кредит в сравнении с «Клиентским капиталом» менее выгоден. Ведь для получения займа необходимо очень точно рассчитать сумму, которую придется ежемесячно платить по кредиту и по ипотеке. Вместе с тем кредит может стать причиной ухудшения условий по ипотеке, потому что банк увидит недавний заём. А «Клиентский капитал» даст возможность покупателю квартиры, оформив на самых выгодных условиях льготную ипотеку, делать только ежемесячный ипотечный платеж, закрыв первоначальный взнос без переплат.