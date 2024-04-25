Vantage Foundation поддержал деятельность Бюро ЮНЕСКО в Южной Азии в Нью-Дели, Индия 

Глобальная неотложная потребность в улучшении доступа к образованию и повышении его качества по-прежнему имеет первостепенное значение. В этой связи независимый благотворительный фонд Vantage Foundation отмечает, что Индия добилась значительных успехов в системе образования, причем высокие показатели указывают на заметные усилия страны по улучшению результатов обучения.

Vantage Foundation supports education activities of the UNESCO South Asia Regional Office in New Delhi in India

В частности, фонд Vantage Foundation признает ключевую роль Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в содействии переходу Индии к цифровому обществу. Глубокие аналитические сведения ЮНЕСКО, представленные в Отчете о состоянии образования (SOER), опубликованном Бюро ЮНЕСКО в Нью-Дели, служат свидетельством приверженности Бюро проведению позитивных реформ в сфере образования.

«Бюро ЮНЕСКО в Нью-Дели готовит ведущий отчет по вопросам, касающимся сферы образования в Индии, таким как искусственный интеллект в образовании, техническое и профессиональное образование, климатическое образование и так далее, — объясняет Джойс Поан (Joyce Poan), специалист по программам и руководитель сектора образования Бюро ЮНЕСКО в Нью-Дели. — Мы сотрудничали с фондом Vantage по теме искусственного интеллекта и образования. Эти отчеты полезны для определяющих политику лиц, поскольку они содержат обновленную информацию и десять конкретных рекомендаций, специфичных для Индии».

«Отчет SOER стал результатом кропотливых исследований экспертов и предназначен для практического применения. Таким образом, мы можем засвидетельствовать его ощутимое влияние на современную Индию, — говорит Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation. — Что еще более важно, содержащиеся в нем универсальные идеи могут выходить за границы страны, предлагая далеко идущие преимущества, выходящие за пределы Индии».

Джойс также подчеркивает широкий спектр вариантов использования этих отчетов. «Наши отчеты служат важной компиляцией лучших практик, выходящей за рамки простого информирования определяющих политику лиц. Они также представляют собой важное хранилище знаний по выбранной теме, ориентированных на обучение преподавателей, студентов и населения в целом», — объясняет она.

Отвечая на вопрос о будущих обновлениях своей базы знаний, Джойс объясняет: «В этом году Бюро ЮНЕСКО в Нью-Дели будет уделять приоритетное внимание образованию в Индии в сфере культуры и искусства. В предстоящем отчете мы расскажем о передовом опыте разных индийских штатов и стратегиях улучшения образования в сфере культуры и искусства по всей стране».

Совместными усилиями Vantage Foundation и Бюро ЮНЕСКО в Нью-Дели демонстрируют общую приверженность делу повышения качества образования и социального прогресса. Эти инициативы призваны вдохновить следующее поколение стремиться к более высоким достижениям в Индии и в глобальном масштабе.