Человеческий фактор: как оценить риски, связанные с персоналом

Общество
27 декабря 2021

Эффективная работа любого предприятия невозможна без полноценной отдачи со стороны сотрудников. Если они недовольны условиями труда или размером заработной платы, то эффективность их работы будет постепенно снижаться. Поэтому с недавних пор многие компании стали измерять индекс лояльности не только у своих клиентов, но и работников организации.

Агентство маркетинговых исследований ResearchView занимается проведением оценки уровня удовлетворенности персонала, что позволяет руководителям исследуемых компаний понять, насколько их сотрудники довольны своей работой, условиями труда и атмосферой внутри рабочего коллектива.

Чтобы организация процветала, крайне важна вовлеченность сотрудников в рабочий процесс — готовность делать больше для достижения высоких результатов компании. Еще одним важным фактором является удовлетворенность, когда каждый работник доволен своими условиями труда и зарплатой.

Каждый владелец бизнеса хочет получить максимальный результат и выгоду от ведения своей предпринимательской деятельности. Вкладывается много средств в специализированное оборудование, заключаются контракты с поставщиками, проводится закупка качественных материалов. Но часто итоговый результат оказывается не таким, как планировалось изначально. 

Большую роль здесь играет «человеческий фактор» — работники компании или, точнее, их отношение к своей работе. Если топовые менеджеры или другие специалисты высокого уровня постоянно на виду, их задачи и эффективность постоянно контролируются, то с рядовым персоналом дела обстоят сложнее. Особенно ярко это проявляется в больших компаниях, где существует определенная «пропасть» между обычными работниками и руководящим звеном.

Каждая организация индивидуальна, но есть ряд общих моментов, которые влияют на производительность труда персонала. Во-первых, это все, что касается экономической части –  уровень зарплаты, своевременность ее выплат и т.д. Также имеют значение наличие и доступность соцпакета, удобство рабочего места, общая атмосфера в рабочем коллективе. Большую роль играют общение персонала с руководством; возможность карьерного роста в рамках организации; а также лояльность, готовность работников советовать компанию своим знакомым, их желание дальше работать в организации. Все эти факторы выясняются в рамках анкетирования, открытых или анонимных опросов, а также встреч с персоналом. 

Для получения дополнительной информации обращайтесь в агентство Дайнемик Коммуникейшнс / Dynamic Communications / http://dynamicmoscow.com.

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