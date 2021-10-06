Человеческий фактор: как оценить риски, связанные с персоналом

Эффективная работа любого предприятия невозможна без полноценной отдачи со стороны сотрудников. Если они недовольны условиями труда или размером заработной платы, то эффективность их работы будет постепенно снижаться. Поэтому с недавних пор многие компании стали измерять индекс лояльности не только у своих клиентов, но и работников организации.

Агентство маркетинговых исследований ResearchView занимается проведением оценки уровня удовлетворенности персонала, что позволяет руководителям исследуемых компаний понять, насколько их сотрудники довольны своей работой, условиями труда и атмосферой внутри рабочего коллектива.

Чтобы организация процветала, крайне важна вовлеченность сотрудников в рабочий процесс — готовность делать больше для достижения высоких результатов компании. Еще одним важным фактором является удовлетворенность, когда каждый работник доволен своими условиями труда и зарплатой.

Каждый владелец бизнеса хочет получить максимальный результат и выгоду от ведения своей предпринимательской деятельности. Вкладывается много средств в специализированное оборудование, заключаются контракты с поставщиками, проводится закупка качественных материалов. Но часто итоговый результат оказывается не таким, как планировалось изначально.

Большую роль здесь играет «человеческий фактор» — работники компании или, точнее, их отношение к своей работе. Если топовые менеджеры или другие специалисты высокого уровня постоянно на виду, их задачи и эффективность постоянно контролируются, то с рядовым персоналом дела обстоят сложнее. Особенно ярко это проявляется в больших компаниях, где существует определенная «пропасть» между обычными работниками и руководящим звеном.

Каждая организация индивидуальна, но есть ряд общих моментов, которые влияют на производительность труда персонала. Во-первых, это все, что касается экономической части – уровень зарплаты, своевременность ее выплат и т.д. Также имеют значение наличие и доступность соцпакета, удобство рабочего места, общая атмосфера в рабочем коллективе. Большую роль играют общение персонала с руководством; возможность карьерного роста в рамках организации; а также лояльность, готовность работников советовать компанию своим знакомым, их желание дальше работать в организации. Все эти факторы выясняются в рамках анкетирования, открытых или анонимных опросов, а также встреч с персоналом.

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