«Человек эпохи Возрождения»

К 65-летию известного бизнесмена, мецената и поэта Михаила Сафарбековича Гуцериева

Имя нефтяного магната миллиардера Микаила Сафарбековича Гуцериева уже много лет находится в списках журнала «Форбс». Он является основателем группы САФМАР, в которую входят ведущие компании страны, успешно работающие в различных отраслях народного хозяйства России.

Микаил Гуцериев также широко известен как поэт. Он является автором глубоких стихотворных произведений, в которых находят отражение неразрешимые вопросы бытия и сущности человека, поиск места личности в социуме и мироздании.

При этом М. Гуцериев популярный автор эстрадных хитов, исполняемых звездами современной российской эстрады и широко тиражируемых среди меломанов.

Журналисты часто называют Михаила Гуцериева «человеком эпохи Возрождения», намекая на разносторонность его дарований, а также одним «из самых удивительных людей нашей эпохи». Многие пытаются понять, как уживаются «в одной голове эта смелость и неординарность мышления и действий, эти энциклопедические знания, этот прагматизм и эта безмерная доброта, эти стихи и эти бизнес-проекты». Как он сумел создать «бизнес с человеческим лицом и гипертрофированной социальной ответственностью».

* * *

Михаил (Микаил) Сафарбекович Гуцериев родился 9 марта 1958 года в городе Акмолинск (сегодня — Астана) в большой семье.

В 1961 году семья Гуцериевых вернулась в ЧИАССР, и обосновалась в Грозном. Там Микаил окончил среднеобразовательную школу.

Получив аттестат, и отработав один год грузчиком на предприятии, Микаил уехал в Джамбул, устроился там на работу, параллельно учился в вечернюю смену по направлению «Технология мехов и кожи» в местном институте.

По возвращению в Грозный в 1982 году устраивается на работу в Грозненское производственное объединение Минместпрома РСФСР, и за несколько лет делает головокружительную карьеру от инженера-технолога до гендиректора предприятия.

В 1995 г. М. Гуцериев получил диплом магистра Финансовой академии при президенте Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». Позднее он окончил Российский государственный университет нефти и газа (специальность «Техника и технология нефтегазового дела») и академию МВД России в Санкт-Петербурге. Микаил Гуцериев кандидат юридических наук и доктор экономических наук.

М. С. Гуцериев — кандидат в мастера спорта по десятиборью.

В 1988 году он учредил фабрику по производству мебели «ЧИИтал» — это было первое совместное российско-итальянское предприятие. И тогда же он открыл банк «Кавказ» — один из первых частных банков в СССР.

В 1991 году Микаил Сафарбекович стал главой Ассоциации предпринимателей Чечено-Ингушской Республики. Но год спустя он был вынужден бросить бизнес и вместе с семьей перебраться в Москву. В столице он создал целый ряд предприятий, которые в 1993 году объединил в группу «БИН».

В 1994 году М. Гуцериев сумел реализовать первую среди стран СНГ свободную экономическую зону «Ингушетия» (она тогда называлась Зона экономического благоприятствования «Ингушетия»), которую он сам и возглавил. Только за четыре года ее существования в республику удалось привлечь инвестиции на сумму более 200 миллионов долларов. За счет этих средств началось строительство Магаса — столицы республики, а также таких важных объектов, как аэропорт, телекомпания, вокзалы, университет, лицей. В ЗЭБ «Ингушетия» входила и корпорация «БИН».

В 1995 году М. Гуцериев был избран депутатом Госдумы второго созыва, работал заместителем председателя Государственной Думы.

В 2000–2002 гг. М. Гуцериев был руководителем нефтегазовой корпорации «Славнефть», а уже в сентябре 2002 года он основал российский нефтяной холдинг «РуссНефть».

В 2007 году против М. Гуцериева были выдвинуты обвинения, связанные с его деятельностью на посту руководителя «РуссНефти», в связи с чем он был вынужден продать компанию и выехать в Англию. В 2010 году все обвинения против Гуцериева были сняты, и он вернулся в Россию.

В 2013 году Микаил Гуцериев сумел вернуть все 100% акций компании «РуссНефть».

В настоящее время М. Гуцериеву принадлежат несколько радиостанций и музыкальных каналов России.

Гуцериев постоянно находится в списке богатейших людей Российской Федерации.

При этом он всегда занимает ведущее место в благотворительной деятельности: ежегодно на благотворительность М. Гуцериев выделяет более 2 млрд рублей.

* * *

Душевные качества Михаила Гуцериева, нравственные принципы и этические ценности, которые он проповедует, лучше всего проявлены в ответе на вопрос о его отношении к историческим деятелям. По его мнению, выдающимися историческими личностями являются Гаутама Будда, Моисей, Иисус Христос, Мухаммед, которые «принесли в мир Божье слово на разных языках», и в писаниях которых каждый из нас до сих пор находит ответы на нравственные вопросы. Это также Михаил Горбачев, «который уничтожил советскую империю, дал свободу народам, … возвратил религию, заложил основы рыночной экономики», и главное, разрешил говорить правду; Нельсон Мандела, который провел в тюрьме 27 лет, но не озлобился на мир; Майкл Джексон, который сотворил из эстрадной музыки поп-музыку и «перевернул музыкальный мир двадцатого века»; Стив Джобс, который «создал квинтэссенцию всего разумного, достигнутого человечеством за века», и «ознаменовал приход новой эпохи».

Но (и это главное) не меньшее уважение вызывает у него «и хорошая учительница в толстых очках с минус 5, которая живет на зарплату 10 или 15 тысяч рублей где-нибудь под Тамбовом или в Джейрахе», и которая «научила, вырастила, пропустила через свою душу тысячу человек». Он признается, что для него эта учительница и есть выдающаяся «личность, человек Бога — созидатель».

А в конце ответа Михаил Сафарбекович вдохновенно добавил: «Но я также считаю, и в этом убежден, что нет никого более божественного, чем мать 12 детей! Никого!».

Хотелось бы обратить внимание: среди перечисленных М. Гуцериевым исторических личностей нет ни одного завоевателя, ни одного военачальника, ни диктатора, ни тирана. Он не упомянул ни Александра Македонского, ни Чингисхана, ни Наполеона. Он считает выдающимся человека-созидателя, человека, чья деятельность направлена на улучшение жизни людей. Поэтому к выдающимся личностям он относит и безвестную учительницу, и просто мать. Кстати, отношение к Матери (как к своей родной, так и к женщине-матери вообще) у М. Гуцериева особенное. Достаточно сказать, что имя его матери носит школа в г. Магасе, оно входит в название благотворительного фонда «САФМАР».

И после сказанного как не поверить его словам, что он «никогда утром не вставал с мыслью сделать кому-то плохо или что-то разрушить».

М. Гуцериеву чуждо тщеславие: по его мнению, это — «самая дешевая монета в мире». Наверное, поэтому о себе он говорит скромно: «Кто такой Гуцериев? Ну, предприниматель, который заработал денег, что-то написал, что-то говорил, что-то делал, что-то строил».

Он предельно осторожен в оценках исторических персонажей. По его мнению, «чтобы определить историческую личность, надо находиться в той парадигме сравнения, в том времени». Но в одном он уверен: «чем ты больше убил и разрушил городов, тем объемнее будет твоя история. И чем больше ты созидал и строил, тем скромнее будет память о тебе».

Он называет себя предпринимателем, и подчеркивает, что он не олигарх. Он объясняет: олигархия — это «сращивание бизнеса и власти, то есть чиновников, за счет которого происходит обогащение обоих и попутно — ограбление народа». Он же к власти не имеет отношения. Его «изгоняли, травили, выдавливали, обманывали», ему «угрожали и угрожают». Он три раза начинал с нуля. Но он — кавказец, ингуш, для которого этический долг — превыше всего, и он не мог иначе. Ведь этический долг человека — быть свободным не благодаря обстоятельствам, а вопреки им (М. Эпштейн). Он объясняет: «Всевышний мне помогает и я держусь».

Он уверен, что для успеха в жизни необходимо научиться «одну минуту превращать в 60-секундный пробег. Тот, кто научится это делать, станет первым и великим». Ему можно верить — правдивость этих слов подтверждена всей его жизнью и его достижениями.

Он не любит патриотические заявления, пропитанные высокопарным пафосом. Он предлагает каждый день «просто жить по совести». «Моя любовь к городу — это невыброшенная бумажка, — говорит он. — Я держу ее в кармане, пока не найду урну». Он знает, что это не подвиг. Но с этого начинается «жизнь по совести».

Сам он действительно живет в соответствии с данными принципами. И на благотворительность тратит более двух миллиардов рублей в год. При этом заявляет, что будет это делать всегда, пока он будет жить.

Он особо не переживает о том, что про него говорят и как говорят. Без всякого апломба он говорит: «Я знаю, чего я стою. Знаю себе цену. И она очень высокая. Мне будет не стыдно предстать перед Всевышним, когда придет мой час».

Но лучше всего дать слово тем, кто знает его по повседневной жизни, кто работает с ним. Все, кто, так или иначе, встречался с ним, отмечают в нем такие черты характера, как доброта, человечность, искренность, порядочность, честность, преданность делу, оптимизм, и т. д. Ниже приведены некоторые высказывания известных людей о Микаиле Гуцериеве.

Нина Ивановна Петлякова, учительница М. Гуцериева в начальной школе. «Все у него проходит через сердце. Любовь, верность, прощение. Может попросить у любимой прощения. Это не каждому дано. И простить. Тоже не каждому дано».

«Такие люди рождаются в сто лет один раз. Это не просто преуспевающий бизнес, он человек творческий. И к бизнесу он подходит творчески. Он во всем творческая личность».

Юлия Сергеевна Бочарова, заслуженный учитель России, преподаватель химии, классный руководитель М. Гуцериева. «Я всегда верила, что он добьется больших результатов».

«Он очень собранный, очень дисциплинированный, очень много занимался самообразованием. А без этого ничего не добьешься.

Сергей Степашин, государственный и политический деятель. «Он очень любит свою страну, всегда последователен в отстаивании справедливости. Он отважный и отчаянный человек».

«Будучи жестким волевым руководителем, он сохраняет в душе непосредственность восприятия мира».

«Он никогда не выпячивает свою помощь людям или детям».

«Это — дар Божий. Это — провидение. Это — талант. Деньги не заставишь работать на твой талант в области искусства. Культуры, музыки тем более. В его кабинете, на одном из главных мест стоит пианино! Пианино, на котором он иногда играет. Для души. Это — редкостный талант, который он не закопал, слава Богу.

Про бизнес там через несколько десятков лет позабудут, а песни… останутся, так как они светлые, о любви».

В. Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. «Когда встречаешься с Михаилом Сафарбековичем, чувствуешь, как отдыхает душа. Он может прочитать стихи. Свои. Сделать какое-то сравнение поэтическое. Но всегда это имеет такой большой житейский философский смысл».

«Он начинал рабочим, грузчиком, и вырос до отличного менеджера, бизнесмена, крупного предпринимателя. И тем не менее сохранил поэтичность души, доброту, талант. Мне кажется, он очень редкий человек».

Садовничий относит М. Гуцериева к плеяде великих меценатов, таких как Морозов, Демидов, и называет его «идеальным продолжателем великих традиций меценатства».

Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России. «Он — один из тех людей, кого можно назвать маленьким ядерным реактором. Совершенно непонятно, откуда у него столько энергии, имеющей исключительно позитивный характер. Мало того, что эта энергия хлещет через край, она еще и абсолютно творческая. Исключительно креативный человек».

«Он очень ценит человеческие отношения. Моральные приоритеты для него несравненно выше материальных. Это качество тоже не часто встречается у крупных предпринимателей. Мне довелось с ним реализовывать целый ряд проектов. Он в буквальном смысле спас Сочинскую олимпиаду, за что я ему очень признателен».

Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова». «Я очень рад, что у меня состоялось знакомство с М. Гуцериевым. У нас теплые, дружеские отношения с Михаилом Сафарбековичем, которые я очень ценю».

«В семье Гуцериевых так мудро воспитали детей, что в их душах не осталось и следа обиды от несправедливости 1944 года».

«Господь отмечает таких людей. Доброта М. Гуцериева, его искренность и душевность реализуются в самых разных формах. Он на самом деле очень активный благотворитель».

Искандер Халилов, председатель правления ISR ТРАНС. «Михаил Сафарбекович — сам по себе сверхталантливый человек. Он оптимист и очень работоспособный. Человек до 2-х часов ночи работает, что Вы хотите? Поэтому у него и получается все хорошо».

Игорь Крутой, композитор, продюсер, певец, Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, лауреат премии Ленинского комсомола. «В самые тяжелые минуты он умел отстоять и себя, и свою семью. И при этом он оставался мужчиной, он оставался гордым человеком».

«Он — системный, он доводит все до конца. У него нет «просто так». Любой проект он изучает от а до я со всеми подробностями. Он желает знать всю глубину».

Подчеркивая трудоспособность и волю М. Гуцериева, И. Крутой говорит: «У него очень непростая жизнь. Он из тех, кто сам создал себя».

Тамара Гвердцители. «Без красивой души, без большого сердца человек не может писать такие стихи, которые можно петь и нужно петь».

«Стихи М. Гуцериева настолько теплые, они и женские, в них есть и сила. И я, как исполнитель, счастлива, что эти песни… прилетели ко мне».

Никас Софронов, художник. «Мне приятно сказать, что он — мой коллекционер. На благие дела он не жалеет ни сил, ни средств».

Валерий Гергиев, Генеральный директор и художественный руководитель Мариинского театра. «Он человек увлекающийся. Он может написать, сочинить, значит, он все еще романтик».

«Для М. Гуцериева неважно, чтобы его благотворительность заметили. Он считает своим долгом помогать людям».

Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм». «Как человек, который много страдал, М. Гуцериев знает цену жизни. Может быть, отсюда и выросла творческая составляющая его характера».

«Я думаю, что он просто наделен Богом определенным даром слагать стихи, в которых очень много внутреннего понимания жизни».

Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области. «Я рад считать Микаила Сафарбековича своим другом».

«У Микаила Сафарбековича есть жизненная миссия — украшать свою душу добрыми делами».

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин говорит, что М. Гуцериев — «набожный человек, который не просто следует нравственным установлениям Корана, но глубоко чтит религиозные ценности мусульманства, такие как милосердие, любовь, доброделание».

«Это очень порядочный, нравственный и набожный человек… Слава Богу, что такие люди есть!».

Александр Соколов, ректор Московской государственной консерватории. «Масштаб личности Михаила Сафарбековича Гуцериева — известен. Это действительно уникальный человек, в котором сочетается, на первый взгляд, вообще не сочетаемое».

«Когда я познакомился с одной его публикацией — это поэма «Плоть и суть», она вызвала у меня изумление. Потому что это то, что говорит о высоком смысле поэзии».

«Это удивительная судьба, удивительный жизненный опыт, и удивительное сочетание жестких сторон личности (без которых нельзя в медиа) и трепетности души».

Станислав Куняев, поэт, главный редактор журнала «Наш современник». «Он запирается, он остается один, и работает до тех пор, пока у него хватает душевных и физических сил. Пишет, пишет и пишет. Запоем. Это — нечто, что накатывает на человека свыше».

«Гуцериев — самородок и самоучка, не прошедший в жизни никакой литературной школы, не посещавший никаких литературных объединений, не дышавший прокуренным воздухом творческих профессиональных дискуссий, может быть, бессознательно, но ощущает» «истину»; «Божья искра, живущая в его душе, освещает ему путь в поэзии».

Бари Алибасов, композитор, музыкальный продюсер, Заслуженный артист Российской Федерации, основатель и руководитель музыкальных групп «Интеграл» и «На-На», считает творчество М. Гуцериева «шедевральным». «Со стихами Михаила Гуцериева я столкнулся, когда мы только начали работать над клубной музыкой, и был поражен. В них было все, что нам надо: откровенные тексты, искренность, естественность, где-то даже бравада!»

Денис Клявер, певец. «Советую всем зайти в интернет и повнимательнее ознакомиться с творчеством Михаила Сафарбековича. В своих строчках он делится сакральными советами, как добиться успеха и при этом остаться человеком!»

Стас Михайлов, певец, композитор. «Раз он пишет, раз он создает песни, раз появляются на свет песни, которые поет такое количество исполнителей, человек делает огромное, большое дело».

Николай Басков, певец. «Самое приятное — он уважает творческих людей. А так как он сам — творческий человек, он очень трепетно относится к артистам».

Филипп Киркоров, певец, композитор. «Это подарок судьбы — встретить на своем жизненном пути такого исключительного человека: души, доброты, эти глаза с прищуром. Эта ирония, это добро, исходящее из него, эта отзывчивость. И всегда после общения с ним улучшается настроение, потому что он внушает такое доверие и уверенность в завтрашнем дне».

Валерия, певица. «Он — привлекательный человек. Я считаю, что самое главное в мужчине — это его интеллект. А интеллект у него — мощнейший».

«Его стихи — они очень прочувствованные, они очень жизненные, они правдивые. У него — нестандартный образный ряд».

В. В. Пилюгин, директор ОАО «Орскнефтеоргсинтез». «У него ровное отношение к деньгам и совершенно иное — к людям. Неравнодушное, участливое».

Абукар Сергеевич Беков, который вот уже более двадцати лет работает с М. Гуцериевым, подчеркивает не только его умение находить общий язык «как с грузчиками, так и с министрами», но и такие человеческие качества, как «честность, объективность, преданность делу и патриотизм».

Билан Ужахов, гендиректор группы компаний «Русский уголь». «У него очень тонко развита интуиция, но блестяще проявляется и логическое мышление, аналитический склад ума… исключительно добрый человек, хотя и с очень твердым характером».

Аза Булгучева, директор гимназии «Марем», говорит, что их коллектив свято чтит «наказ Микаила Сафарбековича Гуцериева: воспитывать государственных мужей и достойных сынов своего народа».

Андрей Неклюдов, гендиректор радиостанции «Шансон», бывший руководитель рок-группы «Рок-ателье». «У этого человека, достигшего всего, о чем мечтает большинство, имеющего положение, успех, богатство, действительно есть большее богатство — огромная душа».

Е. Севрюкова, журналист. «Истинно великие люди благородны, просты в общении и скромны. Микаил Гуцериев — самое яркое тому подтверждение».

«У него совершенно особый характер благотворительности. Действительно, сильная личность — это, прежде всего, яркая индивидуальность, которую человек не боится проявлять. Так и тут. Он не покупает английский «Челси» или американскую бейсбольную команду (хотя может позволить себе такие приобретения). Гуцериев — меценат в лучших традициях. Поддерживает талантливое, неординарное, иногда непонятое большинством, но всегда сильное духом».

М. Гуцериев в медиапространстве

Говоря о М. Гуцериеве, Андрей Неклюдов признается, что любит слушать «его замечательные песни, восхищен его поэтическим талантом». Он уверен, что Гуцериев, это «поэт, обладающий потрясающим поэтическим даром».

Артур Вафин, руководитель продюсерского центра М Гуцериева, утверждает, что благодаря Гуцериеву и его песням «российский шоу-бизнес в буквальном смысле приобрел второе дыхание». И все потому, что «в стихах Гуцериева уникальная глубина мысли гармонирует с потрясающей поэтикой».

Подчеркивая способность М. Гуцериева вникать в суть дела, которым он занимается, А. Вафин заявляет: «Такое ощущение, что Гуцериев всегда был на эстраде».

Следует сказать и о том, что радио «Восток FM», этот «удивительный проект, который придумал Гуцериев», «дает возможность огромному количеству музыкантов, невзирая на их национальную принадлежность, невзирая на отсутствие у них каких-то административных ресурсов, звучать в эфире теперь уже не только столичной, но и федеральной радиостанции».

О том же говорит и Стас Михайлов, который утверждает: «Благодаря его стихам, его отношению к музыке, многие артисты получили вторую жизнь, а многие вообще раскрылись, как артисты. Ему огромное спасибо за все это».

Поэтическое творчество М. Гуцериева

М. Гуцериев не просто гениальный бизнесмен, который три (!) раза начинал с нуля и неизменно поднимался в первые строчки рейтинга, и каждый раз становился одним из самых богатых людей России. Это удивительно творческая личность. В настоящее время Михаил Гуцериев широко известен как российский поэт. Он один из самых востребованных поэтов-песенников России: на современной эстраде нет звезд, не спевших песню на слова М. Гуцериева. При этом он и сам пишет музыку к собственным стихам. Он является обладателем «Золотого граммофона». Неоднократно становился «Поэтом года», победителем конкурса «Песня года». Песни на его слова также неоднократно становились лауреатами конкурсов «Шансон года» и «Юрмала».

Стихи М. Гуцериев начал писать еще в школьные годы, и в настоящее время поэтическим творчеством он занимается вполне профессионально, о чем свидетельствует невероятная популярность песен на его стихи (их более 300) в медиа-пространстве России. Достаточно сказать, что во время юбилея М. С. Гуцериева на «Новой волне» «зал стоя аплодировал несколько минут ему и написанным им текстам»

https://ktotakoj. ru/mihail-guceriev/?ysclid=len0maki3z721729299. Дата обращения: 27.02.2023.

В статье «Роза ветров в море поэзии. О современной поэзии и ее месседжах» (https://www. topos. ru/article/laboratoriya-slova/roza-vetrov-v-more-poezii-o-sovremennoy-poezii-i-ee-messedzhah) Игорь Белавин пишет: «Принято считать, что в поэзии важно не «что?», а «как?». А на самом деле гораздо важнее «зачем?». Именно авторская идея определяет, сойдутся ли «что?» и «как?» вместе, то есть, сойдутся ли форма и содержание в целостный образ». Игорь Олегович считает, что авторской позицией определяются речевые особенности стихотворения, подбор реалий для формирования так называемой ландшафтно-пейзажной среды.

В поэзии М. Гуцериева трудно обнаружить месседж (авторское послание миру) в виде призыва или сентенции: главный посыл у него, как правило, вплетен в «ткань» стихотворения, и обнаруживается читателем через эзопов язык, аллюзии, аллегории, и т. п.

Песни М. Гуцериева написаны, в первую очередь, для молодежной аудитории, которая только вступает во взрослую жизнь. Это — возраст, в котором опасность (и соблазны) встать на гибельный путь подстерегают молодого человека на каждом шагу. И произведения М. Гуцериева направлены на то, чтобы удержать их от непоправимых ошибок.

Поэтическое творчество Михаила Гуцериева — новаторское явление в русской поэзии, включающее в себя почти все литературные направления и течения. Мастерски сопоставляя в текстах несовместимые на первый взгляд номинации абстрактных понятий, материальных вещей и душевных движений, Михаил Сафарбекович утверждает новую ментальность (если понимать ее как образ мышления, общую духовную настроенность), новое восприятие реальности. Это — абсолютно свободное от стереотипов мышление, которое не только описывает известные, «объективно существующие» отношения между явлениями реальной действительности, но и устанавливает и утверждает небывалые, совершенно неожиданные связи между ними. И этим самым открывает нам эти явления не такими, «какие они есть», а такими, «какими они могут быть».

В поэмах М. Гуцериева легко обнаружить гамлетовскую рефлексию, которая заключается в постановке предельно глубинных метафизических вопросов и в поиске несуществующих рациональных ответов на них. Но без гамлетовской нерешительности: поставленные взыскующей гуцериевской душой вопросы получают вполне определенные ответы. Один из этих вопросов (и возможно, главный из них) — на что опереться нашему современнику, живущему в эпоху, когда закон низведен до уровня дешевого товара? Когда «бесконечность вранья — реальность»? Что мы можем противопоставить разрушению (обрушению) Божественного порядка? Лирический герой Гуцериева отвечает: нравственность. Он выражает твердую уверенность, что «моральный поступок выше закона». Если закон противоречит нравственности, выбирай нравственность — вот позиция М. Гуцериева. Доминирование в мировоззрении М. Гуцериева нравственных императивов указывается многими. Например, Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России, говоря о Гуцериеве, буквально подчеркнул: «Он очень ценит человеческие отношения. Моральные приоритеты для него несравненно выше материальных».

Другой вопрос, весьма актуальный для молодых людей современности: оправдывается ли страстностью желания легкость в гендерных отношениях? Ответ лирического героя М. Гуцериева на этот вопрос тоже однозначен: поведение людей при любых обстоятельствах должно сообразовываться с нравственными нормами, которые, в свою очередь, должны определяться общечеловеческими ценностями. Он (лирический герой М. Гуцериева) признается: «Я ищу в любви исцеленье». И к этому же призывает (ведет) читателя: искать исцеление от душевной боли в любви, а обжигающую страсть, деструктивную по сути, сублимировать в созидательные импульсы.

М. Гуцериев является автором также «Частушек на злобу дня». Хотя, по правде сказать, они мало напоминают частушки, какими мы привыкли их видеть. Читая гуцериевские «частушки», совсем не хочется смеяться — наоборот, они навевают грусть по поводу нашей неустроенности, засилья глупости и безнравственности. И этим они больше походят на эпиграммы — в них много иронии и сарказма, беспощадного сатирического изобличения.

Поэзию Михаила Гуцериева трудно, или даже невозможно отнести к тому или другому конкретному литературному направлению или течению. Он использует в принципе все известные способы выражения тончайших оттенков мышления и переживаний. В его арсенале можно обнаружить художественный «инструментарий» всех этих литературных групп — от абстракционистов и футуристов до представителей ультрасовременных течений. М. Гуцериев использует их литературные приемы, образы, но не ассимилирует их, а слегка обрабатывает для лучшей подгонки к другим образам.

Последовательно логичный в бизнесе Михаил Гуцериев алогичен (а иногда и иррационален) в поэзии. Но это — не оригинальничание, это вызвано необходимостью: его видение мира, его восприятие действительности просто невозможно выразить изобразительно-выразительными средствами реализма или концептуализма. Новое мировоззрение требует нового же языка.

Но ведь песни так и пишутся — без логики, которая нужна в науке. А в искусстве важна суггестивная составляющая предлагаемого художественного произведения, т. е., важно, к чему оно призывает потребителя (читателя, слушателя, зрителя). Борис Гребенщиков, советский и российский поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы «Аквариум», один из родоначальников рок-музыки на русском языке, задавался вопросом «Как пишутся песни?». И сам же отвечал: «Мимо всякой логики. Есть закон божественного совпадения, но логики никакой».

Одним из основных элементов его поэзии является фразеологическое выражение, которое выступает значащей единицей, отдельным и цельным элементом повествования. Но освященный многократным употреблением фразеологизм не является для поэта чем-то сакрально-неприкосновенным: он смело переиначивает его, усекает, вследствие чего знакомая идиома начинает высвечиваться другими, порой неожиданными смыслами, ассоциативно порождая целый веер впечатлений, намеков. Вследствие этого вся структурная единица текста начинает играть, переливаться значениями, порождая этакую «семантическую аберрацию». И читатель замирает перед сонмом ассоциаций, отсылающих его к совершенно различным слоям и течениям не только российской, но и мировой поэзии.

М. Эпштейн утверждает, что «поэтическая речь вообще звучит как «иностранная», и люди, неискушенные в поэзии, воспринимают ее даже на родном языке как набор знакомо звучащих, но непонятных словосочетаний». Да и О. Мандельштам подчеркивал, что «искусство — это скорее цепкость восприятия, чем причуда самовыражения». Сказанное напрямую относится к стихам М. Гуцериева, которые завораживают, как молитва на незнакомом языке. Поэтическому языку М. Гуцериева абсолютно чужда строгая семантическая определенность слов, однозначность лексических единиц. Его лирический герой находится на другом «полюсе речи», где каждое слово подвергается семантической аберрации, играет оттенками смыслов, и, подобно древнегреческому Протею, каждый раз является в новом смысловом облике в зависимости от соседствующих слов. Это мерцание смыслов, проблески значений, намеки и даже полунамеки, это «играние и искрение» (Эпштейн) даже не смыслов и значений, а оттенков и полутонов придает гуцериевской поэзии импрессионистскую окраску и даже сюрреалистичность.

Поэтому стихи М. Гуцериева не подлежат однозначному истолкованию. Надо просто учитывать, что они вводят нас в мир иной реальности, где самостоятельную жизнь обретают чувства без чувствующего (подобно улыбке Чеширского кота, которая продолжала быть, существовать даже после телепортации самого кота), эмоции сами по себе, без переживающего эти эмоции субъекта. Это любовь без любящего. Это чувства в чистом виде, обретающие существование без чувствующего, свойства вещей, существующие без вещей (или «до» вещей). Воплощенные и одушевленные в стихах М. Гуцериева, они обретают возможность «самостоятельной жизни» в наших снах, в наших ожиданиях, в наших надеждах. Другими словами, в стихах М. Гуцериева несуществующее наделяется сущностью, бестелесное — плотью. А ведь это и есть истинное значение слова «творчество».

В стихах М. Гуцериева часто соседствуют лексические единицы различных стилей (высокого, низкого, нейтрального), современные понятия — с архаизмами. И это — продуманный поэтический прием: М. Гуцериев как-то обронил, что «сочетание современных и устаревших слов, комбинирование актуальных и архаичных смыслов обладает… огромной выразительной силой».

Мы же склонны видеть в этом отражение его ориентированности на социальное равенство, стремление сблизить обыденное и торжественное. Под его пером элементы разговорной речи уравниваются в правах с изысканными выражениями, и становятся явлением поэзии, а значит и частью культуры. Но при этом М. Гуцериев никогда не впадает в профанацию.

Помимо этого поэзия М. Гуцериева выполняет еще одну весьма важную с точки зрения развития литературного языка задачу: расширение семантических полей отдельных лексических единиц, увеличение семантических оттенков лексических клише и набивших оскомину тропов. Более того, настоящая литература не чурается алогичности и иррациональности: уже Поль де Ман понимал литературу, как силу, которая «радикально устраняет логику и открывает головокружительные возможности искажения связи между словом и вещью».

Характеризуя гуцериевское творчество в целом, можно сказать, что его поэзия — это различные взгляды на одну и ту же вещь (в том числе и на «овеществленные» чувства), а сам М. Гуцериев демонстрирует читателю новый взгляд на мир, новый способ восприятия вещей и событий. Таким образом утверждается единство, слиянность вещи и ее идеи (в платоновском смысле слова), обозначаемого и обозначения. Утверждается единство мира.

А главное — его творчество ориентировано на облагораживание современного человека, на гуманизацию общества.