Сегодня ведущий международный бренд товаров для путешествий и стиля жизни TUMI представил свой алюминиевый чемодан линейки 19 Degree, снявшийся в новом боевике Sony Pictures «Быстрее пули», который выйдет в прокат 5 августа.

По сценарию фильма «Быстрее пули» Божья коровка — незадачливый убийца, твердо намеренный тихо выполнить свою работу после нескольких провалов. Однако у судьбы на него другие планы. Последнее задание Божьей коровки сталкивает его со смертельно опасными противниками со всего мира. Их цели взаимосвязаны, но противоположны. Сюжет разворачивается на самом быстром поезде в мире вокруг алюминиевого чемодана линейки 19 Degree бренда TUMI. Завязка сюжета — это только начало бесконечной захватывающей поездки по современной Японии от Дэвида Литча, режиссера фильма «Дэдпул 2».

Перед началом проката фильма в кинотеатрах Северной Америке 5 августа компания TUMI в сотрудничестве с компанией New York Times Advertising выпустит цифровой кроссворд на тему фильма. Жители США, достигшие 18 лет, смогут заполнить кроссворд для получения увлекательного и интерактивного опыта или же просто принять участие в конкурсе, чтобы получить шанс выиграть один из престижных чемоданов ограниченной серии. Победителями станут 20 счастливчиков, случайным образом выбранных из числа участников конкурса. Компания TUMI также запустит комплексную маркетинговую программу в связи с мировой премьерой фильма с красной дорожкой, а также организует различные мероприятия в цифровом формате и в офлайне для продвижения фильма.

«Только один бренд чемоданов был достаточным стильным, чтобы вписаться в звездный состав фильма, и достаточно прочным, чтобы противостоять коллективу убийц на одном из самых быстрых поездов в мире. Это бренд компании TUMI, который идеально вписывается в остросюжетный, насыщенный событиями фильм», — сказал Джеффри Годсик (Jeffrey Godsick), вице-президент по глобальным партнерствам и управлению брендами и глава отдела местных развлечений компании Sony Pictures Entertainment.

Алюминиевый чемодан бренда 19 Degree компании TUMI с элегантным алюминиевым корпусом, уникальным дизайном и высочайшей прочностью одинаково эффективно выглядит как вблизи, так и на расстоянии. Этот чемодан ограниченной серии имеет накладной карман для карт с логотипом «Быстрее пули» в дополнение к фирменной багажной бирке. В рамках сотрудничества бренда TUMI и фильма «Быстрее пули» начиная с 20 июля в некоторых магазинах TUMI и на сайте TUMI будет доступно всего 150 чемоданов ограниченной серии по всему миру по цене 1 795,00 долларов США. Те, кто не сможет приобрести один из этих ограниченных коллекционных чемоданов компании TUMI, могут зайти на сайт TUMI и выбрать что-то из полной линейки алюминиевых чемоданов 19 Degree бренда TUMI, которые исключительно эффектно выглядят вблизи и на расстоянии и отличаются сверхпрочностью и современным силуэтом с обтекаемыми, стратегически очерченными углами.

«Бренд TUMI является синонимом долговечности и прочности и всегда смотрит в будущее в поисках вдохновения. Что касается фильма, то когда сценаристы и режиссер начали прописывать обстановку и планировать, какие предметы будут в кадре, чемодан TUMI оказался на первом месте в их списке. Они обратились к бренду TUMI за чемоданом для героя, который был бы достаточно прочным, чтобы выдержать все испытания, ожидавшие его в этом эпическом путешествии», — сказал креативный директор компании TUMI Виктор Санц (Victor Sanz).