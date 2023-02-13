Чемпионат мира по биатлону 2023

В Германии в эти дни проходит чемпионат мира по биатлону — зимнему олимпийскому виду спорта, где атлеты должны не только выдержать гонку на беговых лыжах с винтовкой весом 3.5 кг за плечами, но и метко поразить мишени с расстояния 50 м. Все это происходит под открытым небом: яркое солнце, снегопад, туман или ветер сопровождают биатлонистов во время соревнования.

Чемпионат состоит из нескольких дисциплин: смешанная эстафета (командное состязание), спринт, затем гонка преследования для 60 лучших спортсменов по итогам спринта, индивидуальная гонка, одиночная смешанная эстафета, эстафета и в конце 30 сильнейших участников выходят на масс-старт — самую интересную и зрелищную гонку.

Неудивительно, что биатлон достаточно популярен среди клиентов букмекерских контор: по данным экспертов беттинговой компании 1хСтавка, в 2022 году общие отчисления от ставок на этот вид спорта в федерацию биатлона «Союз биатлонистов России» превысили 20% бюджета организации. Да, наши болельщики любят биатлон, к тому же, команды России и СССР, несмотря ни на что, до сих пор входят в топ-5 по количеству золотых медалей.

В 2023 году в чемпионате мира, который уже во второй раз проводится на стадионе DKB-Ski-Arena в Оберхофе, участвуют 37 команд из разных стран мира — это более 300 спортсменов, женщин среди них чуть меньше, чем мужчин. Больше всего атлетов (48 человек) подготовили Германия, Швеция и Норвегия. Все участники соревнования получают очки, они идут в общий зачет Кубка наций.

Лидером по медалям является Норвегия (197, из которых 71 — золото), на 2 месте — Германия (144 медали, 63 золотых). Фаворит нынешнего чемпионата — конечно же, норвежец. Победа Йоханнеса Бё даже за неделю до финиша была настолько ожидаема, что коэффициенты ставок на его соперников, например, на сайте букмекерской конторы 1хСтавка, начинались аж с 6 для Стурла Лагрейда, второго любимца фанатов после Бё. А вот у женщин явного лидера не наблюдалось: Дениз Херрманн (Германия), Джулия Симон (Франция) и Эльвира Эберг (Швеция), кажется, одинаково способны победить.