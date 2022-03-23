Chery анонсировала модели автомобилей для потребителей в Узбекистане

Компания Chery представила свои первые модели автомобилей, которые будут представлены в Узбекистане, включая Arrizo 6 Pro, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro. Эти модели уже получили широкое признание по всему миру за такие показатели, как энергоэффективность, возможности энергосбережения и безопасность.

Новая Chery Arrizo6Pro строилась на платформе M1X, которая является первой автомобильной платформой, созданной нашей международной командой разработчиков. В основе платформы M1X лежит технология Chery 3R-Body loop path. Стальная пластина на корпусе автомобиля формирует контур для равномерного распределения ударной энергии по всей раме корпуса. Это позволяет минимизировать вероятность проникновения сторонних объектов в салон и значительно повысить безопасность при столкновении. Модели Chery Tiggo выпускаются на платформе T1X, разработанной технологическим центром Chery Shanghai Technology Center (CTCS). В перспективе компания Chery планирует создать на основе этой платформы внедорожники с длинной и короткой колесной базой класса A, 7-местный внедорожник; модель, работающую на альтернативном источнике энергии, а также многофункциональную модель для бизнес-путешествий.

Согласно результатам исследований предпочтений потребителей на узбекском рынке, местные потребители уделяют особое внимание уровню потребления топлива, и многие владельцы автомобилей придают большое значение энергоэффективности автомобиля. С точки зрения расхода топлива и производительности, Tiggo4Pro оснащается атмосферным двигателем объемом 1,5 л и автоматической коробкой передач CVT18, что позволяет двигателю достигать максимальной мощности в 150 лошадиных сил при расходе топлива менее 6,5 л топлива на 100 км. Модель Tiggo7Pro оснащается двигателем с турбонаддувом модели 1.5TCI с максимальной мощностью 165 лошадиных сил и расходом топлива 6,6 л, что обеспечивает потребителям лучший выбор в плане поездок, особенно в период высоких цен на нефть в Узбекистане. С точки зрения безопасности особенно стоит отметить флагманский бренд Chery Pro Family Tiggo8Pro. Модель Tiggo8Pro оснащается современной системой помощи водителю Chery ADAS, которая может обеспечивать технологию автономного вождения 3-го уровня и имеет 20 функций помощи водителю. В конце ноября прошлого года модель Chery Arrizo6Pro была удостоена звания «Best Medium» на седьмом конкурсе Carsughi L’Auto Preferita.

В конце прошлого года на церемонии вручения премий QATAR CAR OF THE YEAR 2021 модель Chery Tiggo7Pro была удостоена звания «Самый продаваемый ВНЕДОРОЖНИК ГОДА в Катаре». Кроме того, модель Chery Tiggo8Pro была удостоена премии «Самый высокотехнологичный внедорожник» и «Самый популярный внедорожник среднего размера» клуба «4×4 Club» на церемонии вручения российских наград «Внедорожник года» в сентябре прошлого года (2021).