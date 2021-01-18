«Честность – лучший способ завоевать доверие». Топовый колорист Алеся Теперикова – о 10 принципах работы beauty-профессионала

Как мастеру салона красоты удержать постоянного клиента? Алеся Теперикова, топовый колорист России, основатель школы колористики и федеральной франшизы, рассказывает, как заслужить лояльность посетителей.

Атмосферу формируют люди

Входя в студию красоты, человек сразу обращает внимание на сотрудников. Внешний вид, дружелюбие, улыбки персонала считываются неосознанно, но именно они создают атмосферу заведения.

Как правило, сотрудники парикмахерской работают в одном помещении, и малейшее напряжение в коллективе сразу становится заметным. Поэтому профессионализм, такт и вежливость необходимо проявлять и по отношению к посетителям, и при общении в команде.

«На впечатление влияет все, даже случайно брошенный взгляд. Поэтому профессионал всегда обязан следить за собой», – рассказывает топовый колорист Алеся Теперикова.

10 принципов работы профессионала

Чтобы заслужить доверие, мастер должен соблюдать основные правила общения:

не позволять себе иронии или критики в адрес внешности пришедшего человека: высокомерие отталкивает, даже если его проявляет знаток своего дела;

не идти на поводу у клиента, если его ожидания невыполнимы – например, стрижка не подходит к типу волос или цвет подчеркнет несовершенства кожи: следует предложить другие варианты, но при этом обосновать мнение с точки зрения специалиста;

не критиковать работу парикмахера, к которому человек обращался раньше – это грубое нарушение этики;

дружелюбно поддерживать разговор, но не вовлекаться в личные отношения – иначе мастер эмоционально устанет к концу рабочего дня и может потерять авторитет;

если клиент недоволен результатом, не стоит оправдываться или спорить: лучше честно признать возможность ошибки и предложить пути исправления;

следует выполнять качественно любую услугу, независимо от ее стоимости – и недорогую стрижку, и сложное окрашивание;

быть внимательным участником команды: поддерживать коллег, не повышать свой статус за их счет, помогать новичкам, если это необходимо;

никогда не обсуждать коллектив или посетителей «за глаза»: любые конфликты решать открыто, без переходов на личности;

быть опрятным самому и поддерживать порядок на рабочем месте: сигареты или жевательная резинка при общении недопустимы;

постоянно развиваться, посещать курсы, осваивать и применять новые техники – настоящий специалист никогда не прекращает учиться.

Главный секрет доверия

Высокий уровень навыков мастера, безусловно, важен. Но при этом человек должен быть честным, открытым и искренне дружелюбным – тогда к нему захочется возвращаться снова, чтобы доверить свою красоту. Такой специалист легко заслужит лояльность и положительные отзывы, удержит постоянных клиентов и привлечет новых.

«Люди тонко чувствуют фальшь, – утверждает основатель федеральной франшизы Алеся Теперикова. – Любите свое дело и радуйтесь каждому рабочему дню, и ваш настрой обязательно передастся посетителям».



Источник https://tvcenter.ru/krasota/luchshiy-sposob-zavoevat-doverie/