Четырехтысячный грант за развитие проекта «Московская электронная школа» вручили в столице

Учитель английского языка из московской школы No1253 Мария Тюляева стала обладателем юбилейного, четырехтысячного гранта за развитие образовательного мегапроекта «МЭШ». Как напомнила вице-мэр мегаполиса Анастасия Ракова, данный проект был запущен пять лет назад. В настоящее время он по праву занимает важное место в системе образования российской столицы. Его библиотека содержит большое количество сценариев уроков, электронных учебных пособий, учебников и образовательных приложений.

В своем комментарии Анастасия Ракова рассказала о том, что сейчас в 483 московских школах трудятся свыше 2000 преподавателей, которые за активное участие в развитии проекта «МЭШ» получили гранты. Лидерство по количеству грантов (87) удерживает школа №1571. Как добавила чиновница, педагоги из других регионов также активно помогают развивать «МЭШ» и получают за это гранты столичного градоначальника.