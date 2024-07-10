Члены комитета СМД Кубани посетили индустриальный парк «Компрессорный»

Члены комитета СМД Кубани по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ посетили индустриальный парк «Компрессорный», чтобы подробнее изучить его деятельность и перспективы развития. Один из представителей комитета, Владислав Андриянов, выделил положительное влияние парка на экономику Краснодарского края.

Во время визита участники смогли пообщаться с руководителями предприятий и ознакомиться с производственными мощностями парка. Гости оценили его перспективы для новых инвестиций, отметили высокий уровень организации, а также широкие возможности для развития промышленности в регионе.

Инфраструктура парка

Особый интерес у представителей комитета вызвала современная инженерная и коммунальная инфраструктура парка “Компрессорный”. Он оснащен электроснабжением мощностью 8 МВт, газоснабжением объемом 270 м³/ч, собственным водозабором и водоотведением, внутриплощадочными дорогами и железнодорожными путями. На территории парка расположено 80 405 кв. м объектов недвижимости, из которых 76 000 кв. м предназначены для размещения производственных помещений.

В настоящее время в индустриальном парке работают 17 предприятий-резидентов, которые занимаются производством сельскохозяйственного оборудавания и машин, воздуховодов и вентиляций, изделий из пластмассы, металла и резины, электрической аппаратуры и т.д.

Перспективы развития

С 2021 года управляющая компания парка ведет активное строительство новых производственных помещений на свободных участках. Уже введены в эксплуатацию два здания по 2000 кв. м каждое, кроме того, продолжается строительство еще одного объекта.

“Индустриальный парк “Компрессорный” является очень важным предприятием, которое способствует активному развитию промышленности в регионе. Уверен, что дальнейшее сотрудничество с парком поможет привлечь новые инвестиции и создать дополнительные рабочие места, что положительно скажется на экономике Краснодарского края”, — отметил секретарь профильного комитета СМД Владислав Андриянов.

Члены комитета СМД Кубани выразили готовность содействовать дальнейшему развитию парка, а также привлечению новых резидентов в организацию.