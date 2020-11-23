Члены Совфеда РФ побывали на фармацевтическом заводе «Биохимик»

Председатель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности, Герой РФ Виктор Бондарев 19 ноября побывал на саранском фармацевтическом заводе «Биохимик». Это предприятие входит в структуру группы компаний «Промомед» и выполняет важнейшую работу в условиях пандемии коронавируса. Оно оперативно наладило инновационное производство жизненно-необходимого препарата против COVID-19 под названием «Арепливир». В настоящее время «Биохимик» в месяц выпускает до 1000000 упаковок этого лекарства, и это не является пределом. Как отметил глава Совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый, на каждом этапе производства «Арепливира» полное импортозамещение.

Отмечается, что делегация Совфеда РФ и лично Виктор Бондарев остались довольны увиденным. В ходе своего визита они осмотрели все технологические процессы производства противовирусного «Арепливира». Также гости побывали в цехе по изготовлению антибактериальных препаратов. В нем, в частности, выпускается один из самых востребованных отечественных антибиотиков азитромицин.