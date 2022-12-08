ЧМ 2022: как сыграли группы B и D

Пока Россию заметает снегом, в далеком Катаре, где температура в эти дни не опускается ниже 25 градусов, продолжается Чемпионат мира по футболу. Вопреки опасениям одних и ожиданиям других болельщиков ни Иран, ни Тунис не были дисквалифицированы, и Италия так и не получила шанс сыграть на нынешнем мундиале. Как же сыграли эти две сборные, которые рисковали остаться без ЧМ 2022?

Иран выступил в группе B: команда проиграла Англии (2 : 6) и США (0 : 1), но одержала победу над сборной Уэльса со счетом 2 : 0. Поражение Ирана было прогнозируемым: по информации букмекерской конторы 1хСтавка, его шансы на выход в плей-офф были весьма призрачными. Кэф на триумф в матче с Англией составлял аж 12.50, с Уэльсом и США — 3.5. Лучшая команда Азии не смогла исправить привычные ей позиционные ошибки в обороне в первом поединке, однако неплохо поработала над собой в двух других.

Что с другими участниками группы? Уэльс сразу отправился домой, США уступили в одной восьмой Нидерландам (1 : 3), а Англия обыграла Сенегал (3 : 0) и вышла в четвертьфинала на встречу с Францией.

Тунис вошел в группу D, где проиграл только Австралии (0 : 1), борьбу с Данией закончил вничью (эта вероятность, по оценкам букмекеров, составляла 22%) и неожиданно обыграл фаворита группы — Францию — со счетом 1: 0. Команда не вышла в плей-офф, оправдав прогнозы аналитиков, которые высказывались о ее шансах как 1 к 5. Триумф в игре с французами стал настоящим чудом: кэфы на такое развитие событий составляли, по данным беттинговой компании 1хСтавка, 7.30.

Для датчан чемпионат на этом закончился, Австралия вышла на поле еще один раз, чтобы проиграть Аргентине (1 : 2), а Франция красиво победила в поединке с Польшей (3 : 1) и, как мы уже знаем, отказалась в четвертьфинале на одном поле с Англией.

Итак, Франция или Англия? Вероятность победы Франции на ЧМ 2022 выше, чем у англичан: сборные занимают, соответственно, 3 и 5 места в прогнозах (после Бразилии, Аргентины и Испании). Что касается выхода в полуфинал, шансы на торжество той или иной команды такие же, как и на ничью. Игра состоится 10 декабря. Ждем, болеем!