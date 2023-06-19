Что известно о российско-турецкой платежной системе Rebit Card

Центральные банки России и Турции выпустят совместную платежную систему под названием Rebit Card. В первую очередь она будет ориентирована на российских туристов, которые столкнулись с проблемами использования карточек за границей. Так, с ее помощью они смогут оплачивать товары и услуги на турецкой территории. В статье расскажем, как будет российско-турецкая платежная система.

Цель создания Rebit Card

До 2022 года с российской платежной системой работали ведущие турецкие банки — Deniz, Ziraat, İşbank, HalkBank и VakıfBank. Однако в связи с санкциями и приостановлением Visa и MasterCad в России они были вынуждены отказаться от ее использования. Из-за этого российские туристы были ограничены в выборе вариантов провоза денежных средств в страну:

Наличные доллары и евро. В данный момент купить их в РФ затруднительно, а обналичить можно лишь валюту, которая поступила на счета до 9 марта 2022 года.

Переводы через системы «Юнистрим» и «Золотая Корона». Этот способ невыгоден, так как приходится платить высокую комиссию за конвертацию;

Использование обменников, в которых можно получить российские рубли. Но таких очень мало, большая часть сосредоточена в крупных городах.

Есть альтернативный способ — россияне могут расплачиваться родной валютой в небольших магазинах с POS-терминалами российских банков. Оплата происходит как будто в России, но этот вариант незаконен. К тому же такую возможность предлагают только продавцы из Стамбула и Анталии.

Понимая сложности расчетов между Турцией и Россией, еще в прошлом году Центральные банки обеих стран приняли решение о создании собственной платежной системы.

Принцип работы Rebit Card

Изначально планировалась интеграция Rebit Card в одну из существующих платформ — турецкую TROY. С ней работают все ведущие финучреждения Турции. Процедура должна была выполнена следующим образом: ЦБ РФ дает российским банкам (не входящим в санкционный список) разрешение на выпуск кобрендинговых карт, далее россияне открывают счета сразу в обеих странах, поэтому могут пользоваться картами на территории Турции. Турки, соответственно, могут пользоваться такими картами в России.

Но из-за сложностей с интеграцией было принято решение о создании совершенно нового продукта. Об этом в конце апреля 2023 года сообщило турецкое издание Hürriyet.

Известно, что запланирован запуск виртуальных карт. К слову, ожидается, что в скором времени до 30% всех карт в России будут виртуальными. Но пока туристам необходимо будет установить мобильное приложение и открыть счет, к которому будет автоматически добавлена карта. Ее можно использовать для оплаты товаров и услуг через POS-терминалы, для расчетов в интернет-магазинах, для брони авиабилетов и номеров в отелях.

Пока нет информации о возможности выпуска пластика среди других дебетовых карт, как на 1мбанк ру. Также неизвестно о стоимости услуги и условиях пополнения счета. Кроме этого, центральные банки России и Турции не раскрыли данных о сроках действиях виртуальных карт: на время отпуска или в течение нескольких лет.

Когда начнет работать платежная система

Пока неизвестно о точной дате запуска Rebit Card. Однако представители турецкого издания Aydınlık сообщили о полной готовности инфраструктуры. Решение о разработке платежной системе было принято еще в октябре 2022 года на заседании Центробанков обеих стран, которое прошло в Казани. Не исключено, что российские туристы смогут воспользоваться Rebit Card уже в ближайшем сезоне отпусков. Но на данный момент россияне используют другие варианты использования банковских карт за границей, в том числе и оформляют их за рубежом.