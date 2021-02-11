Что нужно делать для создания резервных копий ресурса

Технологии
11 февраля 2021

Информационные данные являются реальными ценностями, на которых базируются дорогостоящие бизнес-проекты. Поэтому для успешной работы любого блога, vds хостинга, медиа-портала нужно заранее позаботиться о надежной системе хранения и обрабатывания информации. 

Хотя технологии защиты ушли далеко вперед, ежедневные опасности каждую секунду угрожают информационным данным. Это перебои в функционировании арендованного виртуального сервера, атаки хакеров, неполадки технического характера. Единственно верное  решение – резервное копирование (aka backup/бэкап), которое надежно обезопасит сайт. 

Типичные ошибки 

1.Резервное копирование вручную.

Такой вариант приемлем для новичков. Владельцам солидных проектов такой медленный и неэффективный метод не подходит.

Чтобы сберечь время и избежать непредвиденных ошибок, процесс необходимо автоматизировать. Доверив управление бэкапами компьютеру, можно не волноваться, что человек, ответственный за это дело, забудет выполнить свои обязанности или уйдет на больничный.

2.Копирование 1 раз в месяц.

Эра доступных хостингов давно наступила. Однако еще не перевелись умельцы и владельцы собственных ресурсов, не утруждающие себя выполнением резервного копирования, считая, что 1-2-х раз в месяц будет предостаточно.

Сэкономив место на диске, они в результате отправляют ресурс в область повышенных рисков. Но для получения резервной копии нужно приложить минимум усилий. Процесс управления осуществляется при помощи множества сервисов, включая возможности административной панели виртуального хостинга.

3.Пренебрежение ежедневным бэкапом.

В прошлом создание aka backup было трудоемким и длительным делом. Новейшие средства автоматизации значительно упростили этот процесс. Чтобы резервное копирование выполнялось регулярно, нужен веб-хостинг с ежедневным бэкапом. Этой услуги в базовых пакетах нет, поэтому не пожалейте за нее отдельной платы. Это обеспечит базовую безопасность вашему ресурсу.

4.Выборочные резервные копии. 

Полновесный бэкап не ограничивается одним копированием базы данных, хотя она и является важнейшей составляющей ресурса. В резерве должны быть и другие компоненты – видео контент, изображения, тематические оформления и прочее.

Если общий объем перечисленных файлов довольно существенный и регулярно пополняется, то оптимальным вариантом будет создание базовой копии файлов имеющегося контента. С последующим бэкапом просто включайте туда очередные обновления.

Правила надежного резервирования

  1. Определитесь с вариантом создания резервных дубликатов. Можно пользоваться инструментами, помещенными на панель управления хостингом, достаточно эффективны плагины CMS, специальные программы, онлайн-сервисы.
  2. Выполняйте резервное копирование в автоматизированном режиме по расписанию. Оптимально – каждый день, копию сохранять не менее 5-7 дней. 
  3. Изменили функционал, сделайте бэкап. Возьмите за правило делать это, добавляя свежие компоненты, устанавливая плагины, версии CMS, меняя оформление.
  4. Имейте дубли резервных копий. Полагайтесь на хостера, но для верности храните бэкапы и на собственных носителях.
  5. Тестируйте работу бэкапов.
  6. Ежемесячно запускайте пробное восстановление данных, используя копию действующего сервера.
  7. Не забывайте проверить наличие свободного места для сохранности копий.

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