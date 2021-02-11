Что нужно делать для создания резервных копий ресурса

Информационные данные являются реальными ценностями, на которых базируются дорогостоящие бизнес-проекты. Поэтому для успешной работы любого блога, vds хостинга, медиа-портала нужно заранее позаботиться о надежной системе хранения и обрабатывания информации.

Хотя технологии защиты ушли далеко вперед, ежедневные опасности каждую секунду угрожают информационным данным. Это перебои в функционировании арендованного виртуального сервера, атаки хакеров, неполадки технического характера. Единственно верное решение – резервное копирование (aka backup/бэкап), которое надежно обезопасит сайт.

Типичные ошибки

1.Резервное копирование вручную.

Такой вариант приемлем для новичков. Владельцам солидных проектов такой медленный и неэффективный метод не подходит.

Чтобы сберечь время и избежать непредвиденных ошибок, процесс необходимо автоматизировать. Доверив управление бэкапами компьютеру, можно не волноваться, что человек, ответственный за это дело, забудет выполнить свои обязанности или уйдет на больничный.

2.Копирование 1 раз в месяц.

Эра доступных хостингов давно наступила. Однако еще не перевелись умельцы и владельцы собственных ресурсов, не утруждающие себя выполнением резервного копирования, считая, что 1-2-х раз в месяц будет предостаточно.

Сэкономив место на диске, они в результате отправляют ресурс в область повышенных рисков. Но для получения резервной копии нужно приложить минимум усилий. Процесс управления осуществляется при помощи множества сервисов, включая возможности административной панели виртуального хостинга.

3.Пренебрежение ежедневным бэкапом.

В прошлом создание aka backup было трудоемким и длительным делом. Новейшие средства автоматизации значительно упростили этот процесс. Чтобы резервное копирование выполнялось регулярно, нужен веб-хостинг с ежедневным бэкапом. Этой услуги в базовых пакетах нет, поэтому не пожалейте за нее отдельной платы. Это обеспечит базовую безопасность вашему ресурсу.

4.Выборочные резервные копии.

Полновесный бэкап не ограничивается одним копированием базы данных, хотя она и является важнейшей составляющей ресурса. В резерве должны быть и другие компоненты – видео контент, изображения, тематические оформления и прочее.

Если общий объем перечисленных файлов довольно существенный и регулярно пополняется, то оптимальным вариантом будет создание базовой копии файлов имеющегося контента. С последующим бэкапом просто включайте туда очередные обновления.

Правила надежного резервирования

Определитесь с вариантом создания резервных дубликатов. Можно пользоваться инструментами, помещенными на панель управления хостингом, достаточно эффективны плагины CMS, специальные программы, онлайн-сервисы. Выполняйте резервное копирование в автоматизированном режиме по расписанию. Оптимально – каждый день, копию сохранять не менее 5-7 дней. Изменили функционал, сделайте бэкап. Возьмите за правило делать это, добавляя свежие компоненты, устанавливая плагины, версии CMS, меняя оформление. Имейте дубли резервных копий. Полагайтесь на хостера, но для верности храните бэкапы и на собственных носителях. Тестируйте работу бэкапов. Ежемесячно запускайте пробное восстановление данных, используя копию действующего сервера. Не забывайте проверить наличие свободного места для сохранности копий.

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