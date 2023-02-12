Что нужно сделать для сохранения файла в формате PDF в «Р7-Офис»

Технологии
12 февраля 2023

Как выяснилось, такая возможность действительно есть.

Возможность сохранить файл в формате PDF есть во всех редакторах «Р7-Офис». Для того чтобы это сделать, необходимо на панели инструментов выбрать вкладку «Файл», затем «Сохранить как» и выбрать значок формата PDF. После нажатия на значок файл будет сохранен автоматически.   

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.

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