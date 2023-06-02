Что нужно учесть при выборе остеопата

Остеопатия становится все более популярной среди людей, которые ищут натуральные методы лечения и поддержки здоровья. С каждым годом растет число людей, которые обращаются к остеопатам за помощью.

Если вы собираетесь выбирать врача, на страницах нашего материала вы найдете рекомендации, на что стоит обратить внимание.

Найти квалифицированного остеопата не так просто в силу большого количества курсов, где за 2–5 дней обучения выдают сертификаты. И такие «специалисты», обозначив себя остеопатами, начинают работать без оснований на это. Остеопатия – такая же врачебная специальность, как и любое медицинское направление. Сегодня достаточно много академий и школ остеопатии, где выпускают специалистов после 4-х лет обучения.

Для того, чтобы выбрать лучшего остеопата, стоит обратить пристальное внимание на образование: наличие диплома, а не сертификата, как основного документа об образовании в остеопатии. Чем больше практики у остеопата за плечами, тем лучше качество его лечения. Остеопат, окончивший полноценный вуз, как правило, будет состоять в Ассоциации остеопатов. Безусловно, отзывы и личные истории клиентов также играют роль в выборе подходящего специалиста.

В 2023 году коммуникационное агентство «You» составило обзор* лучших остеопатов. Этот обзор был создан по самым важным критериям для любого пациента, таким как: образование, опыт врачебной практики, наличие членства в профессиональных ассоциациях, регулярное повышение квалификации, результаты приемов до и после, отзывы пациентов.

Разберем 5 лучших остеопатов.

Ангелина Шестакова – доктор остеопатии с международной квалификацией, врач-невролог, член Медицинской Ассоциации Профессиональных Остеопатов, основатель школы «Sense School». Стаж практической деятельности – 14 лет. Создатель обучающих программ и наставник для специалистов, работающих с телом и здоровьем человека. Известна интегративным подходом к лечению, который включает в себя многогранное видение проблем со стороны психофизического взаимодействия. С ее помощью восстановили здоровье тысячи взрослых и детей.

Владимир Животов – практикующий врач-остеопат. По первой специальности и опыту работы – оперирующий акушер-гинеколог. Имеет высшее медицинское образование, стаж – более 27 лет. Создатель сети клиник «Краниобаланс», обучает медицинских работников разных специальностей по всей России. Его методы лечения базируются на глубоком знании анатомии и физиологии человеческого тела.

Алесь Улищенко – врач-остеопат, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, специалист психосоматики. Среди его детищ – клиника остеопатии, фейспластики и эстетической медицины ClinicDr.Ales, Международная академия фейспластики и остеопатии. Ведет популярный блог о здоровье и красоте.

Анна Щеголихина – доктор остеопатии, врач ЛФК и восстановительной медицины. Стаж работы – 14 лет. Ее методы базируются на принципах комплексного оздоровления организма. Помогает пациентам избавиться от болей в спине, шее, суставах, голове, а также улучшить функционирование внутренних органов и всего тела.

Артем Нелюбов – врач-остеопат. Работает с детьми и взрослыми. Окончил Евразийский Институт Остеопатической Медицины. Разрабатывает остеопатический план лечения, используя индивидуальный подход к пациенту. Владеет большим арсеналом техник. Легко находит общий язык и с детьми, и с взрослыми.

Каждый из остеопатов в нашем топ-5 является экспертом в своей области и имеет многолетний опыт работы. Надеемся, что наш список поможет вам выбрать лучшего остеопата для лечения и поддержки вашего здоровья.

*Данный материал не является рекламой, носит информационный характер. Все позиции обзора подобраны, исходя из разработанных критериев отбора.