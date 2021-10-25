Что нужно знать о самых влиятельных бизнес-клубах столицы

Стремление к успеху, благополучию и внутреннему равновесию — желание каждого рационального человека.

Для достижения личного успеха и признания общества уходят долгие годы: люди стремятся получить хорошее образование, трудоустроиться в хорошую компанию с высокой зарплатой и перспективами карьерного развития, но самое важное — это возможность быть рядом с уже состоявшимися в жизни и бизнесе людьми — учиться у них, брать пример.

Так устроено, что люди стремятся находиться в комфортной для себя среде общения, поэтому они объединяются в различные профессиональные или общественные группы — «кружки по интересам».

Успешные предприниматели и топ-менеджеры создают деловые клубы, в которых они могут провести с пользой для себя и бизнеса время: обсудить важные сделки, расширить круг деловых знакомств, получить возможности для своей карьеры, получить рекомендации по тем или иным вопросам бизнеса от коллег.

Чем влиятельнее состав членов такого делового клуба — тем сложнее в него попасть, и чтобы новому человеку получить доступ в бизнес-клуб, требуются рекомендации от нескольких членов сообщества.

Принадлежность к деловому клубу — это подтверждение успешности персоны и чистоты его деловой репутации, а также это говорит и о его финансовой состоятельности.

В Москве — экономическом и финансовом центре страны сосредоточены наиболее влиятельные бизнес-клубы, из которых можно уверенно выделить трёх лидеров рейтинга:

КЛУБ ПЕРВЫХ — СБЕРБАНК

Организатором этого бизнес-сообщества является «Сбербанк» — крупнейший банк России.

Этот бизнес-клуб организует и проводит мероприятия на высоком уровне, членами клуба, в большей степени являются — VIP клиенты банка. В целом такое сообщество сосредоточено на удержании наиболее важных своих клиентов — клиентов Сбербанка.

Явного лидера в Клубе Первых нет — за организацию встреч отвечают отдельные менеджеры, работающие в Сбербанке.

Естественно, что наибольшую популярность клуб заслужил за счёт неординарного и талантливого главы банка — Германа Грефа — человека близкого к Кремлю и лично президенту России — Владимиру Путину, хорошо оформленный интернет-сайт и наличие ресурсов для дорогой рекламы.

Годовое членство в клубе составляет примерно 300 000 рублей.

Условия приема в клуб: наличие собственного бизнеса с оборотом от 500 млн. руб. или работа топ-менеджером компании с оборотом от 3 млн. руб.

Как сообщает клуб на своём интерне-ресурсе — совокупная выручка в год всех компаний (в которых работают члены клуба) — 4,2 млрд руб., то есть по 8,4 млн руб. на каждого участника.

В клубе состоит более 500 участников, что говорит о популярности делового сообщества, но в то же самое время, при таком количестве членов, на индивидуальный подход расчитывать не приходится.

АТЛАНТЫ

Штаб-квартира бизнес-клуба расположена в центре столицы — в Романовом переулке. Визитной карточкой и лицом бизнес-клуба является участник списка Forbes — Рубен Варданян, который в большей степени сейчас сосредоточен на благотворительных и образовательных проектах, руководит сообществом — Михаил Воронин, основатель ивент-агентства — «Подъёжики».

Все клубные мероприятия проходят в штаб-квартире. Чтобы попасть в этот клуб, кандидату необходимо иметь оборот от 60 млн руб. в год — для собственников бизнеса и 5 млрд руб. — для наёмных топ-менеджеров компаний. Годовое членство обойдется примерно в 500 000 рублей.

У клуба хорошо оформлен сайт, представлены основные спикеры из числа участников списка Forbes.

Политика клуба — агрессивный маркетинг и PR с целью привлечения новых членов, что и дает результат — в клубе состоит 400 членов.

RU TALKS

С 2018 года в Москве существует бизнес-клуб RU TALKS — основателем клуба является — Алексей Архипов — предприниматель, в прошлом — успешный топ-менеджер корпораций — мировых лидеров: «Норильский Никель», «Русал», «Группа En+», Уралхим, председатель Совета Директоров госкорпорации федерального масштаба.

Алексей Архипов входит в топ-10 генеральных директоров России.

В клубе состоит примерно 60 членов, условия вступления в это деловое сообщество: быть собственником бизнеса или генеральным директором коммерческой организации.

По отзывам участников и спикеров — это самая результативная networking площадка, на сегодняшний день, где в закрытом формате можно познакомиться и обсудить дела с самыми влиятельными персонами в нашей стране.

Членство в клубе разделено на 2 категории: «Business» — 150 000 руб., и «VIP» — 350 000 руб. в год. VIP членство — даёт возможность индивидуального сопровождения члена клуба и развитию его бизнеса. Клубные мероприятия проходят на премиальных площадках в центре Москвы — отель The Ritz Carlton Moscow, Villa Kadashi, Hotel Sheraton Palace Moscow и других.

Успешность бизнес-клуба RU TALKS в деловом мире связана с тем, что сообщество эффективно помогает своим членам по вопросам развития бизнеса, карьеры, заключению важных сделок, выводу бизнеса на Российский и зарубежные рынки, GR вопросам.

Членство в клубе — даёт возможность участия в других закрытых бизнес-клубах мира и экономических сообществах, таких как АТЭС, ШОС, Франко-Российская Торгово-Промышленная Палата и др.

Именная клубная карта члена клуба даёт привилегии: скидки на товары, услуги, проживанию в отелях 5* от 50%.

Спикеры на мероприятиях — это главы и топ-менеджеры крупнейших компаний России и мира: SAP, Nike, IBM, Shell, Норникель, Металлоинвест, Альфа-Банк, Сафмар, Россельхозбанк, Роснефть, Газпром, Илим Групп, Инвитро и другие, нередко бывают федеральные министры и губернаторы.

Клуб держится особняком от других бизнес-сообществ — не имеет своего отдельного интернет-ресурса и не занимается активной рекламой — «деньги — любят тишину», некоторые основатели других бизнес-сообществ — рангом пониже так же стремятся вступить в этот клуб.

Бизнес-клуб RU TALKS — является учредителем престижной национальной премии для топ-менеджеров — CEO RUSSIA AWARDS.

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ СТОИТ ВЫБИРАТЬ БИЗНЕС-КЛУБ:

1. Большое количество членов в бизнес-клубе: возможно такой клуб работает на «потоке», сложность организации качественного нетворкинга. Стоимость входа в клуб: как видно, все три бизнес-клуба работают в одной ценовой нише: 300 000–500 000 рублей за годовое членство — достаточно оптимальные суммы для топ-менеджера и даже для начинающего своё дело предпринимателя. Какие возможности дает деловое сообщество: право презентовать себя и свой бизнес, возможность познакомиться и провести переговоры с потенциальными клиентами и партнерами, получить новые знания, наличие привилегий. Личность лидера клуба: имеет ли руководитель бизнес-клуба реальный опыт в бизнесе, насколько значимые были бизнес-структуры и проекты, в которых он работал.

Какой бизнес-клуб выбрать — решать вам!

Обозреватель, Татьяна Мишустина.